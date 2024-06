Tom Brady ingresa al Salón de la Fama de los Patriots

ESPN

El legendario pasador se convierte en el miembro N° 35 en el recinto de los inmortalizados por New England

Tom Brady, el quarterback que conquistó seis anillos de Super Bowl con los New England Patriots, es a partir de este miércoles el más reciente miembro enaltecido al Salón de la Fama de la franquicia.

El quarterback que fue elegido N° 199 global en el la sexta ronda del Draft 2000 antes de conducir a New England a nueve apariciones de Super Bowl, incluyendo victorias en las ediciones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII, forma parte ahora de los 35 inortales en el Salón de la Fama de los Patriots, uno que incluye a 31 ex jugadores y cuatro contribuyentes.

La ceremonia para TB12, celebrada en Gillette Stadium ante más de 60,000 fanáticos, comenzó con un video de los padres y tres hermanas de Brady, describiendo cómo era desde sus primeros años. El padre de Brady mostró una gorra conmemorativa que le fue obsequiada por el propietario Robert Kraft.

“Gracias a los 21 años de los aficionados de New England. Ésta es la gorra especial de Robert Kraft, me la dio el año pasado y estoy muy agradecido”, dijo el padre del ex quarterback.

“Espero que tenga un gran momento, estamos muy orgullosos como familia”, dijo la madre de Brady. “Fueron muchos años”.

La lista de ex compañeros de Brady presentes en la ceremonia fue impresionante. Portando chaquetas rojas como miembros del Salón de la Fama de los Patriots, Ty Law, Willie McGinest y Vince Wilfork charlaron con Brady sobre lo que significó el liderazgo de cada uno de ellos en el vestidor de New England, comenzando por los jugadores que estaban antes de él, hasta los jugadores que llegaron después, cuando TB12 ya era una leyenda de la liga.

En otro momento, se sentaron a charlar en el escenario con TB12, Drew Bledsoe, Brian Hoyer, Matt Cassel y el ex coordinador ofensivo Josh McDaniels.

“Creo que una de las cosas más importantes es que ves a los compañeros, los coaches y los aficionados y están aquí por quién eres, no por los premios”, reconoció Bledose. “Yo estaba ahí cuando eras un niño y eres el chico que conocí y eso es bueno porque el chico que conocí era ese trabajador y curioso que pregunta muchas cosas, a veces molesto, pero que preguntaba y la cosa es que a pesar de tu físico, tenías el deseo incesante de mejorar”.

Más tarde, fue el turno de Randy Moss, Julian Edelman, Wes Welker y Rob Gronkowski, los cuatro jugadores que más pases de anotación atraparon en envíos de Brady.

“Tom, eres el único que puede reunir a tantas personas: fanáticos, ex jugadores. Tú eres el único”, expresó Gronkowski.

“Tiene una competitividad natural y cuando conocí a Tom fue surreal porque lo estudié muchas veces y para mí fue mágico jugar con él”, confesó Moss.

En total más de 100 ex compañeros de Brady con los Patriots estuvieron presentes en la ceremonia, acompañados por otra centena de ex jugadores de los Pats que jugaron antes o después de la era de Tom Brady.

La lista de ex rivales que mandaron vía video sus felicitaciones a Brady es todavía más imponente: Charles Woodson, Ray Lewis, Eli Manning, Jason Taylor, Ed Reed, Michael Strahan, Patrick Mahomes, Richard Sherman.

Sin embargo, el archirrival de Brady a lo largo de todas las batallas en los playoffs de la AFC no mandó una felicitación por video.

Peyton Manning estuvo como invitado sorpresa en la ceremonia para felicitar en persona a TB12.

“Sabías que si jugabas contra un equipo de Tom Brady, tenías que estar en tu mejor nivel, porque si no, Tom Brady te iba a vecer”, dijo Peyton Manning en el escenario. “Costaba mucho venir a Foxborough y fueron muchos años donde me dijeron muchas cosas, gracias por eso”.

“Ahora veo a los nuevos y no hay nadie como Peyton allá afuera. La gente siempre habla del talento cuando habla de quarterbacks; dicen, ‘Miren cuán talentoso es este quarterback’. ¿Saben dónde está el talento para los quarterbacks? Está entre las orejas”, relató Brady. “… Eventualmente nos convertimos en una gran ofensiva, pero tomó mucho trabajo, y mucho estudio, y también se necesitó de alguioen a quién mirar desde abajo, a quién idolatrar, y ese fue Peyton Manning”.

“Jugamos golf juntos, levantamos pesas juntos, lanzamos a receptores de preparatoria juntos… les retiramos los teléfonos a los chicos, y les advertimos, ‘Si alguien se entera que somos amigos, avamos a matarlos a todos'”, reconocó Manning de un receso de campaña en el que entrenaron juntos, en el 2009, cuando se compartieron secretos sobre cómo ser los mejores en su posición.

“Tom Brady dejó el campamento de entrenamiento para asistir a mi ceremonia de enaltecimiento al Salón de la Fama [del Fútbol Americano Profesional], y lo aprecié mucho”, recordó Manning. “Le prometí que estaría aquí, y estaré también cuando sea reconocido allá”.

Leyendas deportivas del área de Boston también enviaron mensajes de felicitaciones vía video para Tom Brady, incluyendo a Patrick Bergeron, Taylor Twellman, Patrick Pierce, y David Ortiz.

Desde luego, no podía falta el head coach con el que ganó los seis anillos de Super Bowl, Bill Belichick.

“Es un poco redundante seguir con toda la grandeza que nos ha traído a todos”, dijo Belichick. “Antes que nada, fue un honor tremendo para mi, primero que nada reclutar a Tom, y después dirigirlo por tantos años. Su persecución por la excelencia, su ética de trabajo, todo lo que trajo al equipo, era realmente un honor para mí estar involucrado con eso, trabajar con el todos los días y aprender de ello.

“Dos días a la semana nos sentábamos y aprendí mucho porque vi el juego a través de sus ojos. Yo lo veía como coach y él como quarterback y me enseñó muchas cosas. En esas reuniones y en las preparaciones que teníamos, él se preparaba mucho y sabía que él veía muchos juegos y quería estar igual de preparado que él. Ponía la vara alta. Es difícil poner en palabras lo extraordinario que era de lunes a domingo tras el juego.

“Lo cosa más importante de Tom, algo que hizo aquí para nosotros por 20 años, fue que evitó malas jugadas”, recalcó Belichick.

Robert Kraft, propietario actual de los Patriots, fue el último en brindar un discurso en la ceremonia. Kraft tuvo un par de regalos sorpresa para TB12.

“Solo habrá un número icónico que represente a Tom Brady, y esta noche prometo que nunca será portado nuevamente, dado que el número 12 es oficialmente retirado”, dijo Kraft, convirtiendo el número de jersey de Brady en el octavo en ser retirado en la historia de la franquicia, y primero en ser retirado en 24 años.

Asimismo, Kraft aprovechó para anunciar la comisión de una estatua de bronce para Tom Brady, con destino en la plazuela al exterior del Salón de la Fama de los Patriots, en reconocimiento “no solo al mejor en la historia de la franquicia, sino al mejor de todos”.

Fue el propio Kraft quien presentó a Brady con la chaqueta roja que lo distingue como miembro del Salón de la Fama de los Patriots.

Brady cerró la ceremonia con un discurso final, subrayando la importancia del equipo en sus logros.

“Nada en esta vida de significado se consigue como individuo”, afirmó el ex quarterback de New England. “Ningún individuo cuelga esos seis banderines de campeón. Se consigue como equipo.

También, tuvo un mensaje para todos los aficionados presentes.

“Gracias por ayudarme y ayudarnos a lograr nuestros sueños. Son increíbles y llenaban un estadio en medio del bosque. Extrañé este lugar y a ustedes”, compartió Brady. “Desearia tener más tiempo, desearia tener mas tiempo para darselo a todos ustedes”.

Brady agradeció a su familia, a sus compañeros con mención especial a los linieros ofensivos, a Belichick, a las comunidades de San Mateo y Ann Arbor, a la afición de New England. También, dijo que recomendaría a cualquiera que juegue al fútbol americano, “porque el fútbol americano es difícil. La vida es difícil”. Subrayó las lecciones de vida que ha aprendido a través del deporte en el que brilló por tantos años, incluyendo el logro de triunfos colectivos.

“Fuimos el primer equipo en saltar al campo en un Super Bowl, no como individuos, sino como una unidad. Fuimos los primeros. Fuimos los mejores en el mundo, y la historia nunca olvidará eso”, recalcó TB12.

“Es el honor de mi vida tener esta oportunidad al lado de grandes nombres. Ustedes me hacen sentir orgulloso y estoy muy agradecido. Yo soy Tom Brady, y yo soy un Patriot”, cerró el legendario pasador, portando la vistosa chaqueta roja.

La historia de Brady –poseedor virtual de todas las marcas más significativas para un quarterback en la liga y en la organización de los Patriots– es bien conocida por aficionados a la NFL, dentro y fuera de New England: llegó a la liga como cuarto en el orden de plantilla antes de escalar posiciones hasta convertirse en primer suplente. Luego, una lesión sacó a Drew Bledsoe de acción a mediados de la temporada del 2001, y el resto es historia. Brady nunca le devolvió el puesto, liderando a los Patriots a su primer triunfo de Super Bowl al final de esa misma campaña.

“Fuiste el peor quarterback suplente en la historia de la NFL”, dijo en tono de broma Bledsoe durante la ceremonia para Brady, recordando aquel momento.

En sus 19 temporadas como titular primario, solamente no se clasificó a la postemporada con New England en una ocasión, la campaña del 2008. En aquella ocasión, Brady sufrió una seria lesión de rodilla en el primer juego y se perdió el resto de la campaña, una que los Pats culminaron con marca de 11-5, pero fuera de playoffs. Como quarterback titular de New England, solamente en dos ocasiones no se anotó doble dígito de triunfos, en el 2002 y en la mencionada campaña de la lesión, 2008.

Como miembro de los Patriots, aunado a sus seis campeonatos de Super Bowl, Brady fue elegido en 14 ocasiones al Pro Bowl, tres veces All-Pro de primer equipo, dos veces Jugador Ofensivo del Año, una vez Regreso del Año, tres veces Jugador Más Valioso de la NFL, y cuatro veces Jugador Más Valioso del Super Bowl.

Brady se retiró después de tres temporadas finales con los Tampa Bay Buccaneers, del 2020 al 2022, conquistando un séptimo anillo de Super Bowl, en la edición LV.

El Salón de la Fama de los Patriots se inauguró en 1991 con el guardia John Hannah como primer miembro, con motivo de Hannah convirtiéndose en el primer ex jugador de la franquicia siendo enaltecido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio.

Además de Hannah, Nick Buoniconti, Mike Haynes, Ty Law, Richard Seymour y Andre Tippett son los otros miembros del Salón de la Fama de los Patriots que también forman parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, una distinción que le espera a Brady, eventualmente.

En el 2008, la familia Kraft inauguró el espacio físico donde se encuentra ahora, a un costado de Gillette Stadium.