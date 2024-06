Video desde Puebla: Eduardo Rivera y Mario Riestra reconocieron sus derrotas

María Arévalo

El ex candidato a la gubernatura de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció que los números no lo favorecieron.

“Hoy, con humildad y responsabilidad, reconozco que los resultados de la elección no me favorecen, en democracia, siempre lo he dicho, no hay triunfos eternos ni derrotas permanentes; los verdaderos demócratas aceptamos la voluntad popular y acatamos el mandato en las urnas”, enfatizó.

Rivera Pérez adelantó que ya sostuvo comunicación con el gobernador electo Alejandro Armenta Mier y lo felicitó.

Los números no me favorecieron: Mario Riestra

El ex candidato a la presidencia municipal, Mario Riestra Piña, reconoció que no le favorecieron, los resultados de la elección, por ello, les deseó éxito a las nuevas autoridades municipales.

En este sentido, señaló que tiene la disposición para intercambiar ideas con el siguiente gobierno municipal.

Riestra Piña comentó que está orgulloso de la campaña y el equipo con Eduardo Rivera.