Staff/RG

Todos los municipios de Colima y Baja California Sur tenían una tasa alta de población económicamente activa (PEA).

Baja California, Campeche, Colima y Nayarit fueron las entidades con municipios sin estratos bajo ni muy bajo en sus tasas de ocupación.

La tasa de informalidad fue alta, o muy alta, en al menos dos tercios de los municipios de Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica los Indicadores Laborales para los Municipios de México (ILMM) 2023. Los ILMM son un conjunto de tres estimaciones para cada uno de los 2 469 municipios del país:

1.La tasa de la población económicamente activa (PEA) respecto a la población de 15 años y más de edad.

2.La tasa de la población ocupada (PEAO) respecto a la PEA.

3.La tasa de la población ocupada informal respecto a la PEAO.

Estas estimaciones se publican de manera anual y representan la información laboral del primer trimestre de cada año. La primera edición contiene información relativa a 2017, y esta séptima refiere a 2023.

Los ILMM se obtienen a través de técnicas de estimación en áreas pequeñas. Se trata de herramientas estadísticas para obtener estimaciones confiables en dominios para los que no se diseñó una encuesta probabilística. No se necesitó ampliar el tamaño muestral y se emplearon fuentes de información combinadas e integradas, a saber, encuestas, censos, registros administrativos, entre otras. Así, los resultados de los ILMM amplían la información que se publica en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), misma que no proporciona estimaciones municipales.

I. TASAS DE LA PEA, LA PEAO Y LA POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL

Los municipios con valores altos en la tasa de la PEA estaban dispersos en todo el territorio nacional. Las 32 entidades federativas tenían, al menos, un municipio con una tasa en el estrato alto. Destacaron Baja California Sur y Colima: todos sus municipios lograron un valor superior a 60 % en este indicador.

En el mapa 1 se aprecia que gran parte de las alcaldías de Ciudad de México y de los municipios de Nayarit, Campeche, Quintana Roo y Yucatán tuvieron tasas altas de PEA. En estas entidades federativas, por lo menos tres de cada cuatro de sus respectivos municipios alcanzaron un valor de 60 % o más.