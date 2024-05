Así se jugarán las Finales de Conferencia de la NBA

AS MÉXICO

Los aficionados a la NBA viven la mejor época del año al disputarse los playoffs de la liga con el mejor básquetbol del mundo y ya está por comenzar la ronda de Finales de Conferencia, en la que se definirán a los grandes triunfadores de este año y que pelearán por levantar el codiciado trofeo Larry O´Brien.

En el Este quedó confirmado el primer invitado a las Finales de Conferencia, tras el triunfo en la serie 4-1 de los Boston Celtics sobre los Cleveland Cavaliers; el quinteto de Celtics se encuentra en gran forma al mantenerse con la mejor marca de la Conferencia desde la temporada regular.

Mientras que en la otra llave, los Indiana Pacers consumaron la victoria en el séptimo juego sobre los New York Knicks, quienes mantuvieron una brillante temporada regular; ahora tendremos un enfrentamiento sumamente interesante y del que sacarán chispas entre Boston Celtics e Indiana Pacers.

En el Oeste los Dallas Mavericks siguen manteniendo el sueño por terminar como campeones y se impusieron en seis juegos (4-2) al Oklahoma City Thunder, quienes habían finalizado en la cima de la Conferencia en la temporada regular. Por esta razón, los comandados por Luka Doncic y Kyrie Irving se alzan como una amenaza seria para los Minnesota Timberwolves que consumaron una extraordinaria voltereta sobre los Denver Nuggets en el séptimo juego de la serie para avanzar y mantener vivo el sueño en playoffs.

Así se jugarán las Finales de Conferencia

Conferencia Este:

Indiana Pacers vs. Boston Celtics

Juego 1 | 21 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:00 pm México

Juego 2 | 23 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:00 pm México

Juego 3 | 25 de Mayo | 08:30 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:30 pm México

Juego 4 | 27 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:00 pm México

Juego 5 | 29 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:00 pm México

Juego 6 | 31 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:00 pm México

Juego 7 | 02 de Junio | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:00 pm México

Conferencia Oeste:

Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves

Juego 1 | 22 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:30 pm México

Juego 2 | 24 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:30 pm México

Juego 3 | 26 de Mayo | 08:30 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:00 pm México

Juego 4 | 28 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:30 pm México

Juego 5 | 30 de Mayo | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:30 pm México

Juego 6 | 01 de Junio | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:30 pm México

Juego 7 | 03 de Junio | 08:00 pm Tiempo ET Estados Unidos / 06:30 pm México