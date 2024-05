Guillermo Ochoa no será convocado a Copa América; Chucky Lozano y Gallardo, con un pie fuera

MEDIO TIEMPO

Jaime Lozano tendrá algunas sorpresas en su lista del Tri para la justa de la Conmebol en este verano.

La lista de jugadores que entregará Jaime Lozano para la Copa América que se disputará en este verano en Estados Unidos tendrá algunas sorpresas, entre ellas la ausencia de Guillermo Ochoa. Dicha omisión es muy probable que venga acompañada con la no convocatoria de Jesús Gallardo e Hirving Lozano. Y es que mediotiempo pudo saber, en colaboración con Rubén Rodríguez, que los tres elementos que en otros procesos fueron claves, hoy tendrían sus días contados como seleccionados.

La ausencia de Ochoa y las inminentes omisiones de Gallardo y Lozano se darían por realidades muy distintas de cada uno de ellos, aspectos que van desde un cambio generacional, su actualidad con sus clubes y su paso por el selectivo mexicano.

¿Por qué no convocarán a Ochoa, Lozano y Gallardo? La idea de dejar fuera a estos tres jugadores es comenzar a realizar el cambio generacional, el cual no se dio desde la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022.

Asimismo, serviría para quitar un poco de presión mediática a la Selección Mexicana de cara a la Copa América porque los resultados no han sido los idóneos recientemente. Cabe mencionar que Memo Ochoa tiene actualmente una lesión en el tendón, misma que padece desde la pasada Fecha FIFA. Y aunque el arquero jugó el pasado 21 de abril en el duelo entre Salernitana y Fiorentina, en ese compromiso recayó y no se ha podido recuperar.

Además de la lesión, la ausencia de Ochoa también sería para darle paso a Luis Ángel Malagón en el arco, ya que el joven arquero está haciendo bien las cosas con América. La idea en el Tri es comenzar a darle oportunidad a otros jóvenes y la portería es clave, incluso se pudo saber que Raúl Rangel será citado para este verano por el Jimmy Lozano.

En lo que respecta a la posible ausencia del Chucky Lozano con México en este verano, se debería a una baja de juego considerable que ha tenido en el PSV Eindhoven, pues si bien llegó a ese equipo como figura y recientemente fue campeón, la realidad es que no ha logrado ganarse la titularidad y eso se suma a que en la Selección Mexicana ha mostrado un bajo nivel en los últimos encuentros. Por su parte, Jesús Gallardo ya no juega como lateral izquierdo con Rayados en la Liga MX, posición en la que lo tenían considerado en el Tri; asimismo, ha tenido varios errores que no le han gustado tanto al cuerpo técnico como a los aficionados y por eso ha sido blanco de críticas.