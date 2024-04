Fernando Morales Martínez: El cambio verdadero está en cogobernar con la sociedad

Maricela Allende

En una reciente entrevista, el candidato a gobernador de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez expresó sus razones para postularse al cargo destacando la necesidad de un cambio radical en la administración estatal.

Morales Martínez argumentó que su candidatura se basa en la premisa de que “quién no puede con menos, no puede con más”, refiriéndose a los anteriores gobernantes, como Eduardo Rivera, a quien acusó de no aprovechar su oportunidad para generar cambios significativos. Asimismo, señaló a Alejandro Armenta por “comprar los espejitos de la cuarta transformación”, limitándose a seguir las directrices del presidente Andrés Manuel López Obrador sin cuestionar ni proponer soluciones propias.

En contraposición a estas posturas, Morales Martínez afirmó ser el único candidato con la libertad de ofrecer un cambio genuino.

Enfatizó que no designará a su gabinete basándose en amiguismos, sino que buscará la colaboración de universitarios, empresarios, ecologistas, entre otros, para recibir sugerencias y construir una administración inclusiva y participativa. Su principal objetivo es “cogobernar con la sociedad”, promoviendo una gestión transparente y democrática.

Respecto a la composición de su eventual gabinete, Morales Martínez garantizó que este estará libre de amigos y familiares, priorizando la capacidad y experiencia de los candidatos. Además, manifestó su intención de retomar el programa de “desayunos calientes” para las escuelas públicas desde preescolar hasta preparatoria, una iniciativa exitosa del gobierno del exgobernador Melquiades Morales Benítez.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ocupar un cargo en el gobierno de otro partido en caso de no ganar las elecciones, el candidato fue enfático en su respuesta: “No lo considero, estoy concentrado en ganar la elección”. Finalmente, aclaró que su adhesión a Movimiento Ciudadano fue por una invitación que recibió después de ser expulsado del PRI en 2015 por Enrique Ochoa, entonces dirigente nacional, debido a sus críticas hacia la administración de Enrique Peña Nieto, a quien calificó como “un presidente corrupto”.

Con propuestas claras y un enfoque en la participación ciudadana, Fernando Morales Martínez busca conquistar la confianza de los poblanos en las próximas elecciones, ofreciendo un proyecto de gobierno renovador y comprometido con las necesidades de la sociedad, el mayor cambio que quiere realizar es cogobernar con la sociedad.