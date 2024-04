Hallan sin vida a Bela Rush, Ana Belén Zamora, rapera reportada como desaparecida en Puebla

Excelsior

Ana Belén Zamora, mejor conocida como Bela Rush, quien se desempeñaba como rapera, fue encontrada sin vida. Hace un poco más de dos semanas cuando la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas lanzó un boletín de búsqueda para localizarla.

Sin embargo, hace unas horas un amigo de la rapera compartió en Facebook que Ana Belén Zamora había sido encontrada sin vida, pero no dio muchos detalles sobre el fallecimiento de Bela Rush, quien tenía 33 años.

“Muchas gracias a todas y todos por haber ayudado compartiendo buscando preguntando por Bela en verdad gracias y solo para decirles que lamentablemente ya encontraron a Bela”.

Quien también se pronunció sobre la muerte de la rapera fue otra de sus amigas, quien recordó cómo fue que empezaron en el rap.

“Tú y yo supimos la batalla que tuvimos que llevar con la familia para lograr el sueño rapper. Tú y yo compartimos escenarios, micrófonos, horas de tráfico para rapear escasos minutos, soltamos lagrimas buscando arropo en la música para fugarnos de una realidad que no nos gustaba tanto y agradezco a la vida por haberme permitido compartir todo eso contigo (…), tú no merecías nada de lo que te sucedió, no merecías una vida inestable, no merecías huir para cantar, para ser libre en instrumentales, tu merecías todo lo bonito de este mundo y te arrebataron la vida”.