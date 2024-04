Víctimas y denunciantes esperan un cambio en los MP de Huauchinango

Pablo Estrada/Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – Oh sorpresa, después de tantas y tantas quejas por fin funcionarios de la visitaduría de la Fiscalía General del estado presentes en Casa de Justicia de Huauchinango.

Los supervisores la fiscalía sí que madrugaron, llegaron a primera hora a las oficinas de Casas de Justicia, lo curioso que ahora sí los ministeriales y MP llegaron puntualmente, ya que muchos particulares que no trabajan en la FGE y siempre están en las oficinas de los mps se desaparecieron, las oficinas lucieron vacías y solas.

Los funcionarios de la FGE fueron abordados por particulares, quienes denunciaron la falta de profesionalismo, el trato que les dan, abundando las quejas contra la MP Abigail Méndez Aguilar, de la FIR, que nunca está en las oficinas y solo pone a gente particular para atender a los denunciantes.

Acusándola también de llegar tarde a su trabajo, otra funcionaria también reportada fue Verónica Mendoza Gutiérrez ,del despacho de la Fiscalía, Zona Región Zacatlán Norte, no hace nada y permite que personal que no trabaja en la FGE esté ahí y, si le ponen alguna queja, no avanza.

Piden a Gilberto Higuera Bernal ponga gente capacitada en estas agencias del MP, donde cada día aumentan las quejas y nadie hace nada, ya que, cuando llega a haber alguna supervisión de la visitaduría, les avisan y todo el personal ajeno no se presenta y no se castiga a quienes permiten esto