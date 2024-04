Matan a cuchilladas a Noé Ramos Ferretiz, candidato a la alcaldía de El Mante, Tamaulipas

MILENIO

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre el asesinato del candidato Noé Ramos a la PresidenciaMunicipal de El Mante de la Coalición “Fuerza y Corazón por México”.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas el candidato de la alianza “Fuerza y Corazón por México” informa que tomó conocimiento de la agresión que sufrió el candidato la tarde de este viernes.

Policías de Investigación y Peritos se han trasladado al lugar de los acontecimientos, para el procesamiento del área y recabar evidencia, que permita el esclarecimiento de estos y dar con él o los posibles responsables.

Confirman agresión a candidato Noé Ramos

¿Quién asesinó a Noé Ramos?

De acuerdo a información extraoficial otorgada por personas que se encontraban en el sitio el responsable se trata de una persona de tes morena, playera gris y jeans, el cual se dio a la fuga.

Esta situación es la primera que se presenta en la entidad tamaulipeca, en donde hasta el momento 3 candidatos han solicitado seguridad para sus recorridos al temer por su integridad.

En cuanto se tenga mayor información se hará del conocimiento público, en la medida que las investigaciones lo permitan.

Alcalde no había recibido amenazas: vocero de seguridad de Tamaulipas

El vocero, Jorge Collagar informó para Milenio que pesé a que tres candidatos en la entidad han solicitaron seguridad, el candidato Noé Ramos no fue uno de ellos, no había algún indicio de situación que pusiera en peligro su vida.

Lamentó el suceso, y señaló que las autoridades están a cargo del caso y el fiscal dará una rueda de prensa para dar a conocer los detalles dle fallecimiento.