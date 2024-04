Ecuador tiene 12 días para armar defensa contra México

EXCELSIOR

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) programó las audiencias públicas para el caso de la incursión de la embajada de México en Quito por parte del gobierno de Ecuador, ocurrido el pasado 5 de abril, en su sede de La Haya para el próximo 30 de abril y 1 de mayo.

Durante las audiencias, se discutirá la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por México. Los alegatos de México serán escuchados en el primer día de las audiencias, mientras que los de Ecuador en el segundo. Aunque la CIJ podría tardar años en tratar el fondo de la cuestión, el organismo dijo que el caso sería tratado a la brevedad.

PRESS RELEASE: on 30 April and 1 May 2024, the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by #Mexico in the proceedings it instituted against #Ecuador on 11 April 2024. Watch live on @UNWebTV https://t.co/ZllDTtkYHL pic.twitter.com/66v62Sf9Gm

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 18, 2024