Partidos de hoy jueves 18 de abril: Europa League, MLB, NHL y más

Consulta el calendario de eventos deportivos que podrás disfrutar este jueves 18 de abril.

Este jueves 18 de abril, podrás disfrutar por ESPN en Star+ la emoción de la Europa League y Conference League. Por otra parte, en la agenda deportiva de este día destacan juegos de la Liga MX Femenil, MLB y NHL.

UEFA Europa League

AS Roma vs AC Milan

Horario: 1:00 PM CDMX / 3:00 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

Atalanta vs Liverpool

Horario: 1:00 PM CDMX / 3:00 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

Marseille vs Benfica

Horario: 1:00 PM CDMX / 3:00 PM ET

West Ham United vs Bayer Leverkusen

Horario: 1:00 PM CDMX / 3:00 PM ET

UEFA Europa Conference League

Fiorentina vs Viktoria Plzen

Horario: 10:45 AM CDMX / 12:45 PM ET

Lille vs Aston Villa

Horario: 10:45 AM CDMX / 12:45 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

Fenerbahce vs Olympiacos

Horario: 1:00 PM CDMX / 3:00 PM ET

PAOK Salonika vs Club Brugge

Horario: 1:00 PM CDMX / 3:00 PM ET

Liga MX Femenil

Monterrey vs Toluca

Horario: 9:00 PM CDMX / 11:00 PM ET

MLB

Los Angeles Angels vs Tampa Bay Rays

Horario: 11:10 AM CDMX / 1:10 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

Texas Rangers vs Detroit Tigers

Horario: 11:10 AM CDMX / 1:10 PM ET

Cleveland Guardians vs Boston Red Sox

Horario: 11:35 AM CDMX / 1:35 PM ET

Miami Marlins vs Chicago Cubs

Horario: 5:40 PM CDMX / 7:40 PM ET

Arizona Dbacks vs San Francisco Giants

Horario: 7:45 PM CDMX / 9:45 PM ET

NHL

Seattle Kraken vs Minnesota Wild

Horario: 5:00 PM CDMX / 7:00 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

Vancouver Canucks vs Winnipeg Jets

Horario: 6:00 PM CDMX / 8:00 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

San Jose Sharks vs Calgary Flames

Horario: 7:00 PM CDMX / 9:00 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

Edmonton Oilers vs Colorado Avalanche

Horario: 7:30 PM CDMX / 9:30 PM ET

Anaheim Ducks vs Vegas Golden Knights

Horario: 8:00 PM CDMX / 10:00 PM ET

¿Dónde ver?: ESPN por Star+

Chicago Blackhawks vs Los Angeles Kings

Horario: 8:30 PM CDMX / 10:30 PM ET