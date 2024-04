Al momento: Así se jugarán los playoffs de la NBA 2024

AS MÉXICO

La actual temporada en el básquetbol de la NBA ha llegado a su punto máximo de emociones, ya conocemos a los equipos que avanzaron de forma directa y faltan por definirse los invitados que llegarán desde el Torneo Play-in.

¿Qué es el Torneo Play-in de la NBA?

El Play-In es un pequeño torneo realizado para definir los últimos dos boletos a los Playoffs de la NBA, los equipos que terminen entre el séptimo y décimo lugar de la clasificación general durante la temporada regular, disputarán un juego único de eliminación directa para poder avanzar.

El quinteto que quedó en el séptimo puesto y en el octavo se enfrentan por el séptimo lugar, mientras que el perdedor del juego tiene una oportunidad de terminar octavo si logra derrotar al ganador del juego entre el noveno y décimo lugar.

