Encuentra Equilibrio en el Meditatón Meditatón 2024: Un Día de Cuidado Mental y Emocional con Fundación Medita México

“Meditatón”, Regálate un día de autocuidado mental y emocional.

Una iniciativa de Fundación Medita México

Este sábado 20 de abril en punto de las 9:30 hrs se llevará a cabo la Tercera Edición del Meditatón en la ciudad de México.

El Meditatón es un evento 100% familiar y gratuito, organizado por la fundación Medita México, el objetivo: Regalar a los todos los participantes un día de autocuidado mental y emocional.

Durante la mañana del sábado, los participantes al Meditatón podrán tener acceso a diferentes actividades y prácticas que les otorgarán herramientas para el cuidado del cuerpo, de la mente y para un manejo consciente de las emociones. Además, tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de meditar con los audios de alta tecnología de sonido Hi Tec de Synchronicity logrando óptimos resultados en su práctica meditativa.

En un contexto de armonía y tranquilidad, compartiendo paz y consciencia Medita México, te acerca a todas las posibilidades y opciones para que lleves una practica saludable y profesional de la meditación en tu vida diaria con tecnología avanzada y resultados medibles día a día.

“Meditatón”, Una experiencia que no te puedes perder. La importancia de la salud integral para tener una mejor calidad de vida.

El Meditatón es un evento creado por la fundación Medita México A.c, que a lo largo del año realiza diferentes actividades y eventos enfocados a llevar los benéficos de la meditación y de una vida saludable a la sociedad. El sábado 20 de abril se llevará a cabo la tercera edición del ya conocido por muchos “Meditatón” la cede este 2024 será en la “Primera Sección del Bosque de Chapultepec” (entrando por la puerta de los leones, en Av. Juventud Heroica, alcaldía Miguel Hidalgo).

El objetivo de este magno evento, es acercar a toda la sociedad a una vida integralmente saludable, compartir con todas las familias los beneficios de la meditación, además de dar a conocer los mitos y realidades que existen alrededor de esta práctica que lo único que trae a la vida de las personas es mayor consciencia y por lo tanto una vida más plena.

Dando eco al mantra de Medita México, “Por un México Más Consciente” el Meditatón es un evento creado tanto para adultos como para niños, y durante la mañana de este sábado los asistentes podrán participar en actividades divertidas y con un alto beneficio para su salud física y mental. Como parte del programa habrá kirtan (canto devocional para meditar) será impartido por Javiera y Diphanshu, además de danzaterapia para reconocer tus emociones limitantes, entre otras actividades que también podrás compartir con los más pequeños.

La cereza del pastel esta en que durante esta mañana del sábado quienes asistan al evento podrán tener acceso a practicar la meditación con los audios de alta tecnología Hi Tec de Synchronicity, y ser testigos de la nueva forma de meditar en el mundo. Esta tecnología es un gran apoyo para los usuarios en su práctica meditativa, obteniendo mayores resultados en lapsos de tiempo más cortos, es decir, no es necesario estar tres horas sentado meditando para ver beneficios tangibles en su vida, con la tecnología Hi Tec de Synchronicity, con dedicar 5 minutos diarios, simplemente usarla para realizar labores en casa o para trabajar, se logran cambios asombrosos en la vida de las personas. Los practicantes están menos reactivos ante las situaciones diarias, tienen mayor capacidad de resolución de conflictos de manera más acertada ya que su mente esta en calma, tienen mayores periodos de atención, su salud física mejora notablemente, entre otros muchos beneficios es por esta razón que hoy por hoy muchas de los grandes corporativos en México están implementando esta practica en sus equipos de trabajo.

Así que consideramos que, sea un meditador constante y avanzado, o simplemente si es la primera experiencia en el mundo de la consciencia y el Wellness el Meditatón es una forma muy amable y divertida para estar al día, conocer y experimentar lo último que existe en esta práctica que traerá salud y bienestar a la vida de quien la práctica.

Siendo un evento gratuito para las familias, es importante llevar su tapete de yoga, suficiente agua para hidratarse, ropa cómoda y bloqueador solar. Además de un donativo para que cada día más niños de escuelas con bajos recursos puedan tener acceso a estas practicas y todos los beneficios que traen con ellas. Hay que tener en mente que las fundaciones viven de las aportaciones de la sociedad y como país debemos fomentar el participar en actividades y eventos que sean en beneficio de toda nuestra comunidad.

Más información en :www.meditamexico.org

IG www.instagram.com/medita_mexico

FB www.facebook.com/meditamexico

Sobre Medita México a.c.

Medita México es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar las mejores herramientas y tecnologías para ayudar a la población a construir un estilo de vida saludable y mejorar su calidad de vida.

Medita México trabaja a través de sus programas de atención a la sociedad que

Sobre Lifefullness Kids & Teens, estos programas cuentan con más de diez años de experiencia probada en escuelas públicas y privadas, contamos con más de 50 escuelas en diferentes estados de la república y más de 14,000 alumnos beneficiados.

Los programas de Medita México tienen como objetivo llevar de la mano a los individuos por un camino de constante evolución, proporcionado estados de paz y armonía, mejorando así su calidad de vida. La meditación permite tanto a alumnos como a los docentes, afrontar de manera adecuada los retos del día a día, con esta práctica los individuos aprenden a relajarse y a gestionar las emociones de una manera sana y positiva, y como consecuencia se logran procesar satisfactoriamente los niveles de aprendizaje

Algunos de los beneficios que nuestro programa de Lifefullness Kids & Teens trae para quienes los practican son: Aceptación de los cambios bio-psicosociales. El desarrollo de la compasión, la memoria y la empatía. Las personas tienen un efecto positivo en la reducción del estrés y la ansiedad. Mejora el aprendizaje, el enfoque y la concentración, y se fortalece del sistema inmunológico.

Sobre Work & Wellness, Este programa proporciona herramientas esenciales para que los equipos de trabajo dentro de una compañía convivan en un espacio de tranquilidad y armonía acercando a los colaboradores a un estilo de vida más equilibrado. Work & Wellness es un programa diseñado a la medida de las necesidades de cada empresa, de acuerdo a los objetivos, metas y lineamientos de la compañía, y es creado adaptándose al presupuesto de cada organización.

Nuestros programas de bienestar apoyan a desarrollar habilidades blandas (soft skills) que permiten a los colaboradores incorporar nuevas competencias personales y laborales además de proporcionar herramientas mentales y emocionales para el manejo de estrés y la ansiedad en sus centros de trabajo.

Algunos de los amplios beneficios ya probados y manifestados por las empresas que son parte del programa de Work & Wellness de Medita México son la disminución en la rotación de personal, empleados más comprometidos con su trabajo, personas más felices y por lo tanto mucho más creativas, capacidad de solución de conflictos de manera asertiva, mayor nivel de concentración y una mejor y acertada toma de decisiones a nivel gerencial.

Medita México cuenta con un amplio catálogo de más de 40 cursos y talleres que pone a disposición de las empresas de acuerdo a sus lineamientos y su filosofía. Algunos de los talleres y/o conferencias Empresa Consciente (basado en el libro de Fred Kofman), Bienestar integral, Liderazgo consciente, Trato respetuoso, igualdad y equidad, Manejo de emociones, Comunicación asertiva y Manejo del estrés, entre otros.