Y, con ustedes, María Conchita Alonso

El Confesionario

Ray Zubiri

Desde su casa en Beverly Hills, en California, platiqué con la reconocida modelo, cantante, actriz, conductora y filántropa María Conchita Alonso.

Así, sin maquillaje, sentada en su sala, tuvimos una charla de amigos donde me contó sobre muchas cosas; entre ellas, que pronto vendrá a México para presentar su bioconcierto (concierto en el que cantará y hablará sobre su vida).

Su carrera artística comienza en Venezuela, en concursos de belleza y como modelo; participa y protagoniza múltiples telenovelas.

Como cantante, la lanzan como A’mbar, consagrándola y dándole sus primeros éxitos, números uno y discos de Oro con Love maniac, The Witch y Baby, Baby. Su exitosa gira por todo el país no se hace esperar.

María Conchita fue de las primeras actrices de habla hispana que entraron a la meca del cine, abriéndole las puertas a las nuevas generaciones latinas.

Su extenso historial de producciones fílmicas y de televisión en Hollywood empiezan protagonizando Moscow on the Hudson (1984) junto a Robin Williams; Touch and go junto a Michael Keaton; con Nick Nolte en Extreme prejudice.

También, The running man con Arnold Schwarzenegger; Colors de Dennis Hopper con Robert Duval y Sean Penn; Vampire’s kiss con Nicolas Cage; Predator con Danny Glover y Rubén Blades; House of the spirits con Jeremy Irons, Meryl Streep y Glenn Close, llegando a alcanzar hasta este momento más de 80 películas en su filmografía.

María Conchita Alonso me contó sobre su amor a los animales y lo ha demostrado a través de su fundación Vee Fauna (Venezuela endorsa a su Fauna), creada por la artista en 2015, a través de la cual lleva alimentos y atención médica a muchos animalitos indefensos y vulnerables de Venezuela, ya que ahí es muy complejo brindarles una adecuada atención, debido a la inflación y a la falta de medicinas, lo que ha generado que la supervivencia de los animales decaiga en su totalidad.

En esta charla le pregunté del porqué con tantas vivencias, aciertos y desaciertos ella no se anima a publicar una biopic donde hable con libertad de los temas que ella quiere que el público sepa, sin tapujos y sin intermediarios.

Sí, lo hará, pero será un bioconcierto que llevará por nombre “María Conchita Sin…Vergüenza Tour”, una puesta en escena –como diría el gran Beto el Boticario– “cómico, mágico, musical”, y es que será un recorrido con música y teatro de los momentos más importantes de su vida personal y profesional, sin guardarse nada, sin guion, a micrófono abierto.

Ahí sus fans podrán escuchar de viva voz las anécdotas, historias, mitos y verdades que giran en torno a esta multifacética artista, como su salida de Cuba a los cinco años; su vida en Venezuela, donde se convirtió en reina de belleza, actriz y cantante; amores, desamores, así como su llegada a Hollywood y Broadway.

Sus participaciones en la pantalla chica y grande son numerosas después de su salida de Venezuela y de conquistar Hollywood.

Seguramente recordarán series de televisión como La isla de la fantasía (Fantasy Island) con Ricardo Montalbán y El coche fantástico (Knight Rider) junto a David Hasselhoff; The nanny con Fran Drescher; Chicago Hope, Desperate housewives (madre de Eva Longoria) y en la versión de Univision, madre de Scarlett Ortiz.

Le seguirían la internacionalización de temas que hasta el día de hoy siguen vigentes en las nuevas generaciones, como Acaríciame y Noche de copas, que la hacen subir como la espuma y alcanza sus primeros números uno en los mercados de habla hispana internacional; múltiples discos de Oro y Platino.

La vida le tenía deparado no solamente todo lo que estaba viviendo, sino además su entrada en 1995 a las marquesinas de Broadway, bajo la dirección de Harold Prince.

Encabezó el elenco de la comedia musical El beso de la mujer araña, papel que le permitió demostrar la fuerza de su canto y su personalidad interpretando a Aurora-Mujer araña, convirtiéndose en la primera mujer de América Latina en llegar a la estrella de la Gran Vía Blanca.

Fue a finales de los 90 cuando María Conchita se retiró del mundo artístico para dedicarse al cien por ciento a ser activista política para “salvar a Venezuela de que no sea otra Cuba”.

Fue así como se involucró en los proyectos humanitarios, entre ellos “Venezuela sin fronteras” y “Conciencia Venezuela”, que se ocupan principalmente de los presos políticos venezolanos y los Derechos Humanos en todo el mundo.

La preocupación por los animales también la ha llevado a mantener activismo con diferentes organizaciones de animales alrededor de EU, vocera para la “Fundación Barker Dog” con sede en Florida.

Vicepresidenta del Fondo de Global Medical Relief, una organización sin fines de lucro que consigue fondos necesarios para tratar a niños que hayan perdido piernas y brazos en guerras.

En 2014 desfila de luto en el L.A. Style Fashion Week de la mano del creador Andre Soriano, presentando su reciente colección Screen sirens (Sirenas de la pantalla), luciendo una amplia creación en negro y texturas con un rosario en una mano y la bandera de Venezuela en la otra.

Tal ha sido su contundente oposición al régimen de Nicolás Maduro que el 17 de septiembre de 2014 éste pidió al ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres ejercer acciones legales judiciales para revocarle su ciudadanía venezolana por oposición a su régimen.

Su buen corazón y cercanía con sus fans la han llevado al éxito del que hoy en día goza desde que fue coronada Miss Teen-Ager of the World en 1971, Miss World Venezuela en 1975, el haber cantado en la segunda toma de posesión de Bill Clinton en Washington DC junto a artistas como Michael Jackson.

Y tener la humildad que tiene la hace ser más grande como artista.

La fama es algo que, aunque suene inverosímil, no le gusta mucho. Prefiere pasar desapercibida, refugiarse en su hogar y salir a tomar algo con sus amigos sin aspavientos.

Disfruta su música en todas las plataformas digitales como ITunes, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music y por su canal de YouTube Maria Conchita Alonso Oficial.

Finalmente, me invitó el próximo 26 de abril a su show María Conchita sin… vergüenza en el centro de espectáculos La Maraka a las 21:00 horas, una coproducción de Genera Música y All Parts Move.

Ya les contaré cómo nos la pasamos. La columna de esta semana ha terminado. Pueden ir en paz.

Escúchenme de lunes a viernes en el programa en el que siempre aprendemos algo nuevo, De todo un poco, de 10:00 a 11:00 horas en Radio BUAP 96.9 FM

Contacto: @RayZubiri y rayzubiri@yahoo.com.mx