Taxistas colapsan Paseo Tollocan en Toluca con bloqueo

EL VALLE

Toluca, Méx.- Taxistas de Almoloya de Juárez bloquearon Paseo Tollocan en dirección a Ciudad Universitaria (CU), frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), en Toluca, piden frenar operativos ya que acusaron la retención de unidades.

Con sus unidades plantadas a mitad de la principal vialidad rápida que conecta a la Ciudad de México con la capital mexiquense, los inconformes señalaron que constantemente les aplican inspecciones, por lo que terminan con taxis en corralones por la falta de documentos y de permisos de movilidad, lo que significa que circulan de manera irregular.

Ante la falta de los documentos que deberían tener en regla para sacar las unidades del corralón, señalaron que el trámite se les complica, ya que indicaron que desde enero pasado la plataforma no funciona, por lo que no pueden actualizar sus documentos y, por ende, no pueden evitar que sus unidades sean trasladadas al corralón.

Los taxistas exigieron diálogo con las autoridades de la Secretaría de Movilidad para llegar a un acuerdo y con ello, liberar la vialidad.

En tanto, el tráfico se prolonga a lo largo de varios kilómetros en dirección a Ciudad Universitaria, tanto en carriles centrales como laterales, por lo que es indispensable tomar vías alternas para continuar con el camino.