Llaman en Congreso a accionar protocolos de seguridad de candidatos y candidatas

EL VALLE

Toluca, Méx.- El Congreso mexiquense pidió a la Secretaría General de Gobierno y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a dar máxima publicidad a las acciones para acceder al protocolo de seguridad y análisis de riesgos para candidatas y candidatos, que están o estarán contendiendo en la elección del 2 de junio

El punto de acuerdo presentando por la diputada, Silvia Barberena, también señala la posibilidad de extenderlo a los equipos de campaña.

Por lo que dicho exhorto, fue avalado de urgente y obvia resolución, ante el incremento de la violencia contra actores políticos y tras el asesinato de la abanderada de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, durante uno de los primeros recorridos de su campaña.

La Legisladora, perista, autora del punto de acuerdo, indicó que, mientras a nivel federal los abanderados a alguna candidatura acceden con facilidad a la protección el gobierno federal, y en el Estado de México “andamos solitos y no tenemos el respaldo del gobierno”, a pesar de que es una de las entidades más violentas del país.

“Necesitamos que el gobierno mexiquense, nos respalde, tendría que dar indicaciones a la Secretaría de Seguridad Estatal, para que, a través de la Policía, nos refuercen, nos respalden”, indicó.

Destacó la necesidad de que el blindaje aplique para todas y todos los candidatos, sin importar de qué partido sean.

Sobre todo, reconoció que el respaldo debe ser mayor en municipios considerados vulnerables, como los del sur del estado, donde “ustedes saben quién quiere seguir gobernado”.

Ante ello, es necesario que en esos municipios tengan más seguridad, “por eso la gente no quiere entrarle a la política allá, por el miedo, la verdad es que sí da miedo, pero si no le entramos, no va a haber democracia”, puntualizó.