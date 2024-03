Vini Jr sobre el racismo: “Cada día tengo menos ganas de jugar”

PRNewswire

Blanco frecuente de insultos racistas en los partidos de La Liga española, el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior se presenta este martes (26) en el estadio Santiago Bernabéu con la camiseta de la selección brasileña. El principal objetivo de Brasil-España es reforzar la campaña contra el racismo en la que el jugador viene participando durante el último año.

En una rueda de prensa celebrada el lunes (25), Vini Jr no pudo contener las lágrimas y reveló que se sentía desanimado para seguir jugando al fútbol en aquel país.

“Es algo muy difícil y vengo luchando mucho por todo lo que me está pasando. Es agotador porque estás como solo en todo, porque he hecho muchas denuncias y no se castiga a nadie, no se castiga a ningún club. Y cada día estoy luchando por toda esa gente que va a venir, porque si fuera sólo por mí, por mi familia, creo que habría renunciado a todo. Cada día que vuelvo a casa me pongo más triste, pero me eligieron para defender una causa tan importante sobre la cual cada día estudio más. Aprendo para que en un futuro muy cercano, mi hermano, que tiene cinco años, no tenga que pasar por todo lo que yo estoy pasando”, dijo el delantero, que ha tenido al menos 10 episodios de racismo denunciados ante la fiscalía de La Liga.

El amistoso contra España en Madrid tendrá una identidad visual en la que destacarán el blanco y el negro. Durante el himno, los jugadores brasileños vestirán chaquetas negras con el lema “una piel; una identidad” en portugués, inglés y español.

Durante la rueda de prensa, Vini Jr lloró varias veces, la primera de ellas cuando mencionó la forma en que le trata la prensa en España.

“Creo que tienen que hablar menos de todo lo que hago mal en el campo. Claro que tengo que evolucionar, pero tengo 23 años, es un proceso natural. Salí de Brasil muy joven, no he podido aprender tantas cosas. Tengo 23 años y sigo estudiando. ¿Por qué los periodistas en España, que son mayores que yo, no pueden estudiar [sobre el racismo] y ver lo que realmente está pasando? Cada vez estoy más triste, cada vez tengo menos ganas de jugar, pero voy a seguir luchando”, afirmó secándose las lágrimas.

En medio de tantos desafíos, el número 7 dijo estar entusiasmado con el amistoso de este martes, especialmente después de la primera victoria de Brasil bajo el mando del seleccionador Dorival Júnior, contra Inglaterra (1-0) el pasado sábado (23) en Londres.

“Va a ser un sueño hecho realidad para mí. Poder jugar en mi casa aquí en España, en el Bernabéu, con la camiseta de Brasil, donde siempre he soñado estar. Y por primera vez con la hinchada en contra. Va a ser un partido muy importante para los dos equipos, unos de los mejores del mundo, y hace mucho tiempo que no se enfrentan. Nos gusta jugar contra los mejores, como hicimos contra Inglaterra, y conseguimos hacer un gran partido”.