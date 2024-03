Donald Trump ataca brutalmente a los inmigrantes mexicanos en Ohio: “No son personas… son animales”

MARCA

El candidato a la presidencia de Estados Unidos vuelve a la carga en su campaña.

El expresidente Donald Trump no dejó a nadie indiferente el pasado sábado tras expresar su visión sobre los inmigrantes en un discurso en Ohio.

El ex presidente de los Estados Unidos aseveró que algunos de los criminales que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México “no sé si se les puede llamar personas. Creo que en algunos casos no son personas… son animales, pero no puedo decir eso porque la izquierda radical afirma que es terrible decir algo así”, dijo.

Estas opiniones ya las expresó desde la campaña de 2016, cuando catalogó a inmigrantes mexicanos como “violadores”, y endureció en sus años en la Casa Blanca.

En otro momento de su discurso, Trump criticó los que considera que son planes chinos para fabricar vehículos en México y venderlos a los estadounidenses. “No podrán vender esos automóviles si soy elegido”, dijo.

En los últimos meses también ha dicho que algunos inmigrantes “envenenan la sangre del país”, y ha prometido la mayor operación de deportaciones que se haya visto en Estados Unidos.

Las respuestas a su comentario

El Partido Demócrata respondió en un comunicado: “El pueblo estadounidense le propinará otra derrota electoral este noviembre porque continúa rechazando su extremismo, su tendencia a la violencia y su sed de venganza”.

También el equipo de campaña de Joe Biden ha contestado a estas afirmaciones: “Quiere otro 6 de enero, pero el pueblo estadounidense le va a dar otra derrota electoral este noviembre porque continúa rechazando su extremismo, su fijación por la violencia y su sed de venganza”, dijo la campaña en referencia a la toma del Capitolio estadounidense en 2021 por parte de los seguidores del republicano.

Cabe recordar que en el mismo discurso también afirmó que “ahora, si no soy elegido, será un baño de sangre para todo el mundo, eso será lo de menos, será un baño de sangre para el país. Eso será lo de menos. Pero ellos no van a vender esos autos”, advirtió.