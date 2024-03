Tabasco ya no estará más en el olvido: Álvarez Máynez

Excelsior

En su visita a Huimanguillo, Tabasco, Jorge Álvarez Máynez aseguró a los asistentes que su estado ya no estará más en el olvido, por lo que de llegar a la Presidencia de la República, será una de las prioridades nacionales, apoyándolos para tener más y mejores oportunidades.

“Hay que ir por más, se han logrado avances y el sur, el sureste de México merece estar en la prioridad nacional por que son muchas décadas y muchos años de abandono, aquí ha salido la riqueza con la que este país ha construido carreteras, ha construido escuelas y hospitales”

“Nosotros decimos que hay que celebrar lo que se ha logrado, ¿qué hemos logrado? Una agenda que ponga al centro a las personas, lo que soñamos hace 10 años muchas de las personas que caminamos en un movimiento, hoy es una realidad con el aumento al salario, con programas sociales de apoyo, de ayuda a la gente, pero tiene razón Karla al decir “no nos podemos conformar”, ¡vamos por más!”, dijo Álvarez Máynez.

El candidato presidencial por la bancada naranja visitó este sábado 16 de marzo el estado del sur, en donde acompañó y brindó apoyo a la candidata a gobernadora de Tabasco, María Inés de la Fuente, y a la candidata a la presidencia municipal por Huimanguillo, Karla Rabelo, a quienes reconoció por su labor y compromiso para mejorar la vida de los tabasqueños.

Mientras tanto, durante su mensaje, Álvarez Máynez dijo a los asistentes que no merecen ir a un hospital y no encontrar medicinas, a no poder ir a la policía y denunciar y no recibir justicia, entre otras acciones por las que dijo: “todavía hay muchas cosas que arreglar y muchas batallas que afrontar, por lo que con Movimiento Ciudadano van a tener un mejor país”.

Para finalizar, aseguró que su partido está integrado por gente que quiere ver mejor a México, diciendo que la vieja política solo se ha beneficiado a costa de ellos, y que no pueden permitir que unas cuantas manos se adueñen de su riqueza natural.

“Estamos los ciudadanos libres, las ciudadanas libres, las que vamos a conquistar el futuro, poner de pie a Tabasco, y poner de pie a México ¡Vamos a ganar! Y la historia va a tener el mejor momento de México que hayamos vivido, gracias, Huimanguillo, ¡hasta la Victoria!”, finalizó el candidato.