Calderón sí pactó con criminales: Claudia Sheinbaum

Excelsior

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondió a su contrincante del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, que los únicos que han pactado con los criminales son ellos como oposición.

Esto en respuesta a las declaraciones que emitió la candidata del Frente Opositor en donde señaló que, de llegar a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum seguirá pactando con los criminales.

“Los únicos que han pactado con criminales son ellos, con Calderón. Es conocido, reconocido y archireconocido que quien pactó con criminales fue Calderón. Una buena parte de los colaboradores de Calderón está trabajando en el frente, que, por cierto, se llaman frente, porque les da vergüenza decir que son del PRI y del PAN”, respondió.

LA MAYOR PARTE DE LA OPOSICIÓN FUERON COLABORADORES DEL EX PRESIDENTE

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que es conocido que quien pactó con criminales fue el ex presidente Felipe Calderón, además de que la mayor parte de la oposición fueron colaboradores del ex presidente.

Claudia Sheinbaum rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador insinúe que se abrazará a los criminales. Calificó como “dolosa” la interpretación de la oposición a la frase presidencial “abrazos, no balazos”. Argumentó que se refiere a la necesidad de abrazar a los jóvenes y a la población con la finalidad de evitar que caigan en manos de la delincuencia.