Candidatos priístas en Morena y MC: panistas en el PRI

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

El ex dirigente y diputado priísta, José Chedraui Budib, no alcanzó la candidatura a la presidencia municipal de la capital por el que fue su partido. Viró el rumbo hacía nuevos horizontes. Pronto los vientos empujaron su barca hasta un puerto morenista donde pronto encontró la oportunidad y logró su ansiada aspiración para dirigir los destinos de los poblanos desde el Ayuntamiento, no sin antes vencer varios obstáculos y protestas de distinguidos personajes guindas que reclamaron sus derechos partidistas. Finalmente hubo luz verde en la tómbola y en los amarres que se hicieron para el empresario textilero. Tanto en los centros de poder nacional y estatal, digamos Palacio Nacional y el Centro Integral de Servicios poblano (CIS), instruyeron a la Capitanía del Puerto y la maquinaria empezó a funcionar, aunque hubo por allí cierto asunto que puso a temblar a los habitantes de Casa Aguayo y el Palacio Legislativo, donde finalmente firmaron “la pipa de la paz”, por el momento…

Y QUÉ CREEN…Que don José consiguió su pretensión, pero vista la planilla de regidores que lo acompañarían en caso de ganar la elección, llegará sin equipo. El Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA- llevará mano, faltaba más. Quedará atado de manos, claro si gana el 2 de junio próximo. Es pregunta. Y es que de 16 integrantes, 9 son guindas entre los que destacan Gabriel Biestro Medinilla, Iván Herrera Villagómez y Leobardo Rodríguez Juárez, que aspiraron a ese puesto; también María Teresa Rivera Vivanco -hermana de la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco-: Bueno hasta el CEN morenista tiene con Vanesa López Silva su posición. El sitio destinado a la CTM de Leobardo Soto Martínez ahora será para Ivon Enríquez Parra, secretaria general de la Federación Obrera de Organizaciones Femeniles -FOOF-. Los sindicatos del IMSS con Samuel Hernández Carranza y del Ayuntamiento poblano con Ana Mariela Solís Rondero, tienen su regiduría. Cierra la planilla el verde ecologista Ricardo Espinoza Chavero. Por ahí sus aliados PT y PVEM tienen su cuota…ajá…

Como se ve los agraviados se cobran el agandalle que hay en la grande, es decir la candidatura a gobernar el estado. Aquí se dice que el senador Alejandro Armenta Mier, se llevó a todos los priístas que abandonaron al tricolor, por el mal manejo, eso dicen, los maltratados por la actual dirigencia de Néstor Camarillo, incluida la bandada que en la lucha interna, jaló hacía el primo Ignacio Mier Velazco, quien finalmente, rindió cuentas y… NUEVAMENTE…QUÉ CREEN…

los morenos, no tienen ninguna manera de ganar la elección en Puebla. Y es que Armenta Mier, aún con el tiempo que ha trabajado para alcanzar la primera silla poblana, se siente seguro, hay visos que no será tan fácil. Voy por partes…Primero es necesario presentar el comentario de Luis Carlos Ugalde en su artículo publicado este martes en el rotativo “El Financiero”: “Los compañeros fundadores de Morena no ganan encuestas. Los compañeros que se acercaron a Morena hace tres años sí lo hacen.” Estas fueron las palabras que Claudia Sheinbaum usó el 10 de marzo para responder el reclamo que diversos militantes morenistas de Puebla externaron por admitir a políticos de todos los colores con tal de ganar las elecciones. El descontento surge porque Morena ha postulado a Pepe Chedraui como candidato a la alcaldía de Puebla. Esta persona representa todo aquello que López Obrador critica: fue presidente del PRI en el estado, diputado federal, y hace unos meses intentó ser candidato nuevamente de la oposición. Además, su padre fue beneficiario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el llamado Fobaproa, que AMLO tanto ha criticado. Chedraui fue muy cercano al exgobernador panista Moreno Valle, a quien AMLO acusó de fraude en 2018. Hoy es neomorenista por la sencilla razón de que es más competitivo que otros morenistas justamente porque no parece de Morena…Finaliza su artículo, luego de opinar otros casos relacionados con Morena: “En Puebla, Sheinbaum concluyó su participación al decir que, a diferencia de los fundadores de Morena, “los compañeros que se acercaron a Morena hace tres años sí lo hacen.” Esto significa que no importa tu pasado político, ni que hayas llegado al cuarto para las doce: si ganas eres bienvenido…QUÉ TAL EH…

El senador Armenta Mier, nacido en Izúcar de Matamoros, político príista distinguido, llegó a Morena en 2018 cobijado por el también senador guinda, Ricardo Monreal y desde allí empezó a apuntalar su proyecto hacia la candidatura, que alcanzó al vencer en la escaramuza interna, sin llegar a ser “corcholatas”. Ello naturalmente que exacerbó a las cabezas de los muchos grupos que iniciaron ese Movimiento en Puebla. Nos informan que su lucha ha crecido ante el desacuerdo sobre las posiciones que quieren y las que les ofrecen. Y es que el priísmo que arropó o se abrigó con el amigo, el compañero de partido, el hermano, están nerviosos y…el cambio climático está por sobrepasar los 40 grados…QUÉ HORROR…

Y faltan poco más de 2 meses de campaña…tal parece que las grandes concentraciones que durante unos 18 meses se han realizado en todo el estado para las cuales los ex liderazgos tricolores aportaron a su gente -que unieron a las huestes propias de los entonces “morenistas puros” aspirantes a la silla gubernamental- no tendrán el fruto deseado.

Incongruencias de la vida…no…incongruencia de los políticos: sí… Morena está llena de priístas con candidatos a “la grande” y a la “chica” que fueron figuras de primer orden…Por cierto, otro priísta, que dejó esas filas, es Fernando Morales Martínez, mismo que contendrá bajo la bandera de Movimiento Ciudadano…Lo que queda del PRI poblano, que irá en alianza con el PAN y el PRD y el partido local PSI, impulsará a los panistas Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña que van por la gubernatura y la capital…

Sí la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, no confía en los morenistas y acepta que son triunfadores los de otros partidos y van por ellos para ganar , entonces por quienes votarán los guindas el 2 de junio próximo…Y los priístas que dejaron “su casa” en busca de mejores oportunidades y en tropel se fueron con sus amigos que resolverían su situación político-social, y finalmente quedan en la calle, en favor de que candidatos emitirán su sufragio…ni Morena, ni MC…los que aun confían en su partido, el más longevo, como aliancistas votarán por los azules… y los detentadores del poder público… tan…tan…Hasta la próxima…D.M.