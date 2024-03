Octavos de Final de la Concachampions 2024: Qué equipos mexicanos compiten y contra quién se enfrentan

AS MÉXICO

Semana de Concacaf Champions Cup que entra en su etapa de octavos de final. Sin duda alguna la serie que acapara todos los reflectores es el Clásico Nacional que protagonizarán América y Chivas en un duelo que tiene altas expectativas. Sin embargo, estos no son los únicos equipos de la Liga MX que siguen en el torneo pues también tenemos a Pachuca, Tigres y Monterrey.

América vs Chivas

América y Chivas, máximos exponentes de la Liga MX, chocarán en los octavos de final del torneo en una llave con grandes expectativas. Las Águilas vienen de eliminar el Real Estelí en una serie en la que sufrieron un poco pero avanzaron, caso contrario al Guadalajara que derrotó sin problemas el Foge. La ida se jugará este miércoles 6 de marzo en el Akron, mientras que la vuelta será en el Azteca el miércoles 13.

Pachuca vs Philadelphia Union

En ese mismo lado del cuadro tenemos a Pachuca. Los Tuzos se presentan en el torneo enfrentando al Philalphia Union que venció a Saprissa. El equipo de Almada llega en buen momento pues ha sabido comandar a un cuadro de jóvenes a los primeros planos de la Liga MX. Ahora busca el éxito a nivel internacional. La ida se disputa en Estados Unidos este martes 5 de marzo, mientras la vuelta será en el Hidalgo el martes 12.

