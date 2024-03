Samy James nos platica de “El baile y el salón”, su nuevo sencillo

Por Mino D’Blanc

Samy James promociona “El baile y el salón”, su nuevo sencillo y que es un cover de Café Tacuba, pero en una versión de ella misma donde fusiona el jazz y el swing con sonidos actuales.

Platicamos con Samy James, gracias a las finas atenciones del licenciado Alejandro Contreras Pérez, de Sony Music.

MD’B: Promocionas tu versión de “El baile y el salón”, uno de las icónicas canciones de Café Tacuba.

SJ: Estamos estrenando este tributo que quise hacerle a ellos como grupo y al disco “Re” que es mi favorito de ellos y a esta canción que siempre que la escucho me pone de buenas y espero que con esta versión la gente que la escuche también se ponga de buenas como yo.

MD’B: ¿Por qué de todas las canciones que tiene Café Tacuba en su historia musical, decidiste grabar “El baile y el salón”?

SJ: “Re” es un disco que me recuerda mucho mi universidad. No salió en esa época, pero es un disco que mi mejor amiga de esa época y yo escuchábamos sin parar. En su coche siempre saliendo de clases lo poníamos a todo volumen y lo cantábamos completito de principio a fin. Entonces dije “les tengo que hacer un tributo”, o sea, tengo que meter una de sus canciones a este EP que fueron varias canciones que saqué el año pasado y con esta cerramos esta etapa. Dije “tengo que meter una canción de Café Tacuba” y “El baile y el salón” como te digo, me pone de buenas, me encanta que es una canción romántica a fin de cuentas, que habla de ver a alguien en la pista de baile y enamorarte y querer bailar y estar con esa persona toda la vida.

MD’B: ¿Qué es lo más difícil de interpretar de Café Tacuba y qué fue lo más difícil de interpretar de esta canción?

SJ: Reinterpretarla sí fue un poco complicado. Lo más difícil es que al ser una canción que es un himno que todo mundo la conoce y yo tengo metida la versión original en el subconsciente de tanto escucharla, y el reinterpretarla, el reversionarla sí fue un proceso no difícil, pero sí complejo. O sea, sí fue de dejarla en su esencia más pura, lo que te digo, una canción de amor, de dejar la pura línea melódica y la letra y a partir de ahí ya empezarle a sumar los sonidos que me gustan. A mí me encanta la música vintage, yo soy un alma vieja, yo creo; la música retro me encanta y entre más retro, más me gusta.

MD’B: Es raro encontrar a una cantante tan joven que le guste tanto el jazz y el swing y que los fusione con sonidos actuales. ¿Hacia cuál género te inclinas más de los dos y por qué elegirlos para fusionarlos con los sonidos actuales?

SJ: Es una respuesta un poquito larga. ¿Por qué estos sonidos? Porque son los que más me gustan cantar. Desde hace varios años tengo un show de jazz porque me fascina. Me encanta cantar canciones que puedes sentir, que cantas y que interpretas con el alma, que ves a la gente cuando la estás cantando que está sintiendo igual que tú. Entonces ahí empecé a cantar con este proyecto de jazz, ahí fue cuando empezó todo. Hace unos años, en pandemia, cuando estaba encerrada como ahorita me siento así con esta onda de los zooms. Dije: “voy a cantar mis canciones favoritas, las canciones que han marcado de alguna manera u otra algún momento importante de mi vida; canciones de todo tipo, desde electrónica, pop, rock, de todo y lo voy a reinterpretar y lo voy a traer a este concepto de jazz que yo ya tenía”. Entonces es jazz, o sea, sí tocamos estándares, pero también le metemos swing y también algunos sonidos actuales porque hay que aprovechar que se tienen y así hemos metido diferentes canciones; tengo canciones de Belanova, de León Larregui, de Fobia. Canciones que me gustan en español, tengo boleros a este estilo.

MD’B: De todas las canciones que sacaste en este EP, ¿con cuál te identificas más y por qué?

SJ: Yo creo que “Delirio”. Me encanta la música mexicana, por supuesto el mariachi, pero los boleros porque me fascina esa alma como romántica que tenemos los mexicanos y “Delirio” es una canción que me fascina desde niña. Los boleros son complicadones; melódicamente sí son complejitos y me fascinan. Yo creo que por eso es la que más me gusta, aunque bueno, ahorita estamos promocionando “El baile y el salón”.

MD’B: ¿Compones también?

SJ: También compongo.

MD’B: ¿Escucharemos alguna vez un EP con puras canciones autoría tuya?

SJ: No lo sé; eso está en veremos todavía. Ahorita a corto plazo lo que tengo planeado para 2024 es grabar más boleros y más canciones mexicanas de un poquito más de antaño. Sí compongo y de repente las grabo, pero lo que se viene siguen siendo covers.

MD’B: ¿Tienes planeado tener alguna colaboración?

SJ: Sí, me fascinaría. Tengo una lista de gente que admiro mucho con las que me encantaría tener alguna colaboración. Leonel García es uno de ellos; me encanta cómo compone, cómo canta, me parece un artista gigante; con Yuridia me encantaría porque amo su voz, creo que canta como los ángeles. Con muchos; imagínate también si Café Tacuba escucha esta canción y les gustaría hacer un remix, una nueva versión conmigo de esta reversión de “El baile y el salón”, estaría increíble también.