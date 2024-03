Clausura 2024 de la Liga MX; Cómo y donde ver la Jornada 10

FÚTBOL TOTAL

Dentro del torneo Clausura 2024 de la Liga MX se disputa la Jornada 10 y aquí te decimos; horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el inicio del certamen. Luego de una fecha nueve bastante irregular y poco ordinaria por la forma en que se disputó, llegamos con Monterrey, Cruz Azul, Pachuca y América en puestos de liguilla directa.

Partidos; cuándo, cómo y a qué hora

Es así que sobre el Clausura 2024 de la Liga MX y la Jornada 10, te decimos los partidos que se disputan. Se fue la mitad del campeonato y se están acomodando los clubes que tendrán un lugar en la liguilla directa y aquellos que buscan una segunda oportunidad en el play-In. Otros clubes ya comienzan a rezagarse de forma importante.

Viernes 01 de marzo

Atlético de San Luis vs Puebla / 19:00 horas (Centro de México) / ESPN y Star Plus

Querétaro vs Santos Laguna / 19:00 horas (Centro de México) / Azteca Deportes (Canal 7), FOX Sports, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video y ViX Premium

Mazatlán vs Necaxa / 21:00 horas (Centro de México) / Azteca Deportes (Canal 7), FOX Sports, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video y ViX Premium

Sábado 02 de marzo

Toluca vs Tigres / 17:00 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), TUDN y ViX Premium

Pachuca vs Juárez / 19:00 horas (Centro de México) / FOX Sports, Pluto TV, Amazon Prime Video y ViX Premium

Cruz Azul vs Chivas / 19:05 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), TUDN, IZZI (Afizzionados) y ViX Premium

Atlas vs América / 21:10 horas (Centro de México) / Azteca Deportes (Canal 7), Televisa Deportes (Canal 5), TUDN y ViX Premium

Domingo 03 de marzo

Monterrey vs Pumas / 19:00 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), TUDN, IZZI (Afizzionados) y ViX Premium

Tijuana vs León / 21:00 horas (Centro de México) / FOX Sports Premium, Amazon Prime Video y ViX Premium

¿Cómo marcha el torneo?

Llegamos a la Jornada 10 del torneo Clausura 2024 dentro de la Liga MX. Rayados de Monterrey, la Máquina de Cruz Azul y los Tuzos de Pachuca tienen 19 puntos y están en lo más alto de la tabla general. En tanto que les siguen los Tigres UANL y las Águilas del América apenas con un punto por debajo.

Por otro lado los Xolos de Tijuana y FC Juárez se mantienen como los equipos que NO han conseguido un solo triunfo en lo que va del semestre. Ya han caído tres técnicos durante el torneo; Pablo Repetto (Santos Laguna), Diego Mejía (FC Juárez) y Ricardo Carbajal (Puebla) dejaron sus respectivos cargos en el banquillo.

En tanto que Víctor ‘Pocho’ Guzmán de las Chivas de Guadalajara tiene seis goles y va como líder en este rubro. Le sigue de cerca el venezolano, Salomón Rondón de los Tuzos de Pachuca con cinco anotaciones.