Entregan credenciales a artesanos para que accedan a beneficios

EL VALLE

Toluca, Méx.- Inició la primera etapa de entrega de credenciales a artesanas y artesanos mexiquenses, “a través de esta identificación con duración de seis años, podrán acceder a grandes beneficios”, destacó la Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez.

El Instituto de Fomento a las Artesanías (IIFAEM) se encargará de dar atención a las y los maestros artesanos, quienes recibirán beneficios como la capacitación para ser instructores en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), asesorías para impulsar la comercialización, descuentos en materiales, acceso a múltiples programas, etc.

“Anteriormente los beneficiarios eran única y exclusivamente quienes portaban sus credenciales, hoy ya no es así, el apoyo es directo sin importar si tiene una credencial o no, no obstante, la adquisición de la misma incrementa los beneficios que ya reciben”, dijo.

Aseguró que credencializarán a artesanas y artesanos de las 13 ramas artesanales como son: textiles, cartonería, alfarería, hueso, fibras vegetales, madera, talabartería, joyería, cerería, gastronomía, el objetivo es que tengan su credencial los 50 mil maestras y maestros artesanos.

En esta primera etapa, entregaron mil 500 credenciales a artesanos de 24 municipios de la zona de Toluca, Metepec, Villa de Allende, Valle de Chalco, entre otros, en una segunda fase entregarán mil credenciales más.

Dicha identificación cuenta con lineamientos jurídicos y operativos que brindan firmeza para cumplir con sus solicitudes, por lo que no habrá más revendedores ni intermediarios credencializados.

En tanto, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, destacó que a través de esta iniciativa pretenden valorar a las y los maestros artesanos mexicanos y mexiquenses, el objetivo es cambiar el paradigma y que el sector artesanal tenga ingresos justos.

“Hay que generar condiciones para que nuestras artesanas, nuestros artesanos tengan mecanismos de comercialización, hay que alimentar el espíritu, pero también hay que alimentar las bocas de las familias que tienen como destino, como vocación éstas artesanías”, dijo.

Finalmente, para impulsar al sector turístico y cultural de la entidad, anunciaron la convocatoria para elegir la imagen oficial del slogan “Estado de México un destino hecho a mano”, por lo que a partir de ahora y hasta el 16 de marzo recibirán las propuestas, la imagen ganadora recibirá un incentivo.