Hermano de Daniel Bisogno revela por qué el conductor fue hospitalizado e intubado

Luego de unos días de angustia en los que poco se sabía sobre el verdadero estado de salud de Daniel Bisogno, este viernes finalmente se dio a conocer que el personal médico le retiró la intubación al conductor, lo cual es un paso más adelante para su recuperación.

Tanto Pati Chapoy como Pedro Sola han dado actualizaciones a través de Ventaneando de cómo ha evolucionado su compañero para darle certidumbre a los televidentes asimismo, su hermano Alex Bisogno también habló sobre el tema y dio a conocer la verdadera razón de por qué Daniel Bisogno fue hospitalizado e intubado.

¿Por qué fue intubado Daniel Bisogno?

El conductor Alex Bisogno sobre cómo se encuentra su hermano Daniel y finalmente dio más detalles sobre su verdadero estado de salud y explicó cómo se dieron los hechos:

Tuvo una infección fuerte derivada de una cirugía que tuvo hace unos tres meses aproximadamente, cosa que se le complicó y eso se pasó al pulmón y bueno, lamentablemente se tardó en ir al hospital y ya cuando llegó la infección había avanzado”

Asimismo, Alex dijo que su hermano ya se encuentra fuera de peligro y para tranquilidad de las personas que se han preocupado por Daniel Bisogno, dio más detalles sobre su intubación, un tema que ha causado preocupación esta semana:

Esta información de que estuvo intubado es real evidentemente, pero siempre hay un porqué, aquí el asunto es que como estuvo en una cirugía, tenía que entrar intubado, obviamente lo inducen a este coma para poder operar ya en la cirugía, de igual manera salió y cuando quisieron retirar el tubo, descubrieron que estaba un poco débil, obviamente pues habían operado un pulmón”

Lo dicho por el también conductor coincidió con lo que mencionó Pedro Sola el pasado jueves en una actualización sobre el estado de salud de Daniel, pues refirió que le realizaron una cirugía en el pulmón, así que Alex agregó:

Determinaron los doctores que había que volverlo a intubar para no fatigarlo, para que no tuviera movimientos en falso, que pudiera lastimarse o desconectarse algo, prefirieron que estuviera tranquilo y ya, pero no fue realmente porque estuviera en una situación de vida o muerte, como lo han manejado”

¿Daniel Bisogno tuvo una infección?

La primera información que circuló sobre la salud de Daniel Bisogno es que la razón de que estuviera en terapia intensiva se debió a que tenía una infección en el pulmón, sobre esto, Alex Bisogno aclaró:

Daniel tuvo una infección fuerte, definitivamente, insisto, sobre todo porque no se atendió a tiempo, porque como cualquier infección se pudo haber atendido con antibióticos desde un principio y no hubiera pasado nada”

Y es que el conductor reveló que fue por miedo que Daniel no quiso atenderse a tiempo. Por otra parte, mencionó que aún no hay fecha para que salga del hospital, ya que la infección aún no está controlada completamente, pero tampoco es una situación que lo haga debatirse entre la vida y la muerte.

Con optimismo, su hermano dijo “que aún hay Daniel para rato” y reaccionó al hecho de que haya personas que ya dan por muerto a Daniel, algo muy común en redes sociales en este tipo de situaciones: