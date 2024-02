Fidel Zinzumbo platica de su personaje Santiago del Olmo en “Vivir de amor”

Por Mino D’Blanc

El actor Fidel Zinzumbo nos platica de Santiago del Olmo, personaje al que le da vida en la telenovela “Vivir de amor”, producción del experimentado Salvador Mejía que se transmite por “las estrellas” de lunes a viernes en el horario de las 16:30 horas.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de TelevisaUnivision para la realización de nuestro trabajo.

MD’B: Siendo un actor de extracción teatral. Ante los cambios que ha habido en la televisión, ante la fuerza que han tomado los streamings, las plataformas y todos esos formatos, para tu punto de vista como actor de teatro, ¿qué le ofrece el teatro a la televisión en cuanto a la actoralidad y qué puede llevar un actor que hace televisión al teatro?

FZ: Como formatos diferentes hay cierta distancia del teatro a la tele y de la tele al cine. Creo que cuando ya has hecho teatro y ya has probado este platillo, por decirlo de cierta forma, ya convives en una relación más cercana con el espectador, entonces ayuda mucho a la seguridad de la actoralidad. Cuando llegas a la tele es muy interesante también cómo descubres ciertos tecnicismos de cómo fusionan las escenas, el lenguaje televisivo, el ritmo que debes tener, sobre todo eso el ritmo, y la calidad de lo que ofrecen, lo que se ve, lo que no se ve. En relación a la tele cómo puede influir al teatro también me parece curioso de cómo llegar y descubrir que en él todo ocurre nadamás en una tirada y tienes solamente el tiempo que transcurre la obra para poner en práctica todo lo aprendido, todas las características del personaje, para entender toda la hilación de este personaje con la trama y con los otros personajes para que la historia funcione desde ese arranque, desde ese viaje, desde ese trayecto, es impresionante y es muy enriquecedor para cualquier persona que venga del teatro a la tele y para cualquier persona que venga de la tele al teatro, es un avance muy, muy enriquecedor.

MD’B: Tu personaje de Santiago, independientemente de que es muy apegado a su familia y de que quiere ser un gran chef, tiene el grave problema de la ludopatía. Para tu punto de vista, dicho vicio que tiene por los juegos ¿es por una inseguridad o por qué consideras que lo tiene?

FZ: Al final del día, en mi parecer todo conlleva a que ese trastorno de la ludopatía son debilidades y yo creo que de cierta forma son malos hábitos que se repiten una y otra vez, pero en lo particular con Santiago aunque nunca le faltó el cariño, nunca le faltó el amor de la familia, pero ciertamente al haber crecido sin un padre, sin una figura paterna, tenía una falta de atención con una figura masculina que se presentara en su vida y que lo llevara por un camino de bien, por decirlo así. A mi parecer se refugia en todo ese tema de la ludopatía y demás por una falta de seguridad, que es la seguridad que a veces proporciona la figura paterna, falta de cierta atención por lo mismo de que tiene una familia muy matriarca y por un éxtasis que disfruta mucho al estar en una situación de riesgo como puede suceder de perder en los juegos.

MD’B: ¿Qué otras debilidades le encuentras a Santiago del Olmo?

FZ: Su familia. También su orgullo que le sale al momento de jugar, al momento de apostar, porque es el clásico de cuando pierde decir “ahorita me recupero… ahorita me recupero… ahorita me recupero…”, entonces es ese orgullo de no querer perder y de recuperar lo perdido y no aceptar que tiene un problema es lo que lo conduce a diferentes situaciones catastróficas.

MD’B: ¿Cuáles son sus fortalezas?

FZ: Me atrevo a decir que su nobleza, porque es un personaje que al final del día no se deja llevar, tiene problemas, comete situaciones muy graves que afectan económicamente a su familia, pero ante todo eso es un personaje muy noble porque la intención que tiene de ayudar, la intención que tiene de apoyar a su familia y siempre ponerse a favor de ellos, es algo muy lindo que va a explorar más adelante conforme vaya avanzando la historia, conforme todas las situaciones catastróficas, todos los eventos, empiecen a cobrarle factura, por lo que comience él a tomar conciencia de dónde está parado, de dónde quiere estar y cómo se debe comportar para llegar a ser el hombre de la casa.

MD’B: Este momento que está viviendo Santiago en el que es el único que sabe quién es el asesino de Dulce, ¿va a cambiar en algún instante completamente la trama, va a cambiar la curva dramática de la telenovela o va a seguir en lo mismo?

FZ: (ríe) La verdad es que no quisiera atreverme a decir mucho, pero Santiago al haber sido el único testigo de ese acto, definitivamente va a causar un impacto más adelante.

MD’B: Ese impacto que recibió al ver quién y cómo mataron a Dulce, ¿lo hace más inseguro, lo hace volverse más voluble, más extremista, o lo hace más sumiso? ¿Qué pasa en la vida de Santiago tanto en ese momento como con lo que viene?

FZ: Esa cuestión de inseguridad que muestra desde el principio de la telenovela por lo que pasa, le hace crecer mucho dentro de la historia porque encuentra una vocación en el mismo restaurante de su familia y a partir de ahí es inclusive cuando me atrevería a decir que siente más confianza consigo mismo y como que ya entiende un poco esa posición dentro de la familia, qué es lo que tiene que hacer para convertirse en el hombre que quiere ser y cuál es su papel dentro de toda esta historia. Cuando llegue su impacto no me quiero aventurar si se va a volver más inseguro o demás, pero tengo la confianza de que al final podrán ver que Santiago haga lo correcto.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Santiago como actor y como persona?

FZ: La nobleza que tiene y también le aprendo mucho sobre su personalidad que me parece encantadora y eso le aprendo mucho como actor.

MD’B: ¿En qué te pareces a tu personaje y en qué no te pareces?

FZ: Me parezco a ese apego que le tiene a su familia, ese amor que transmite. No me parezco en el orgullo que lo conduce a la adicción de las apuestas y la ingenuidad, tal vez.

MD’B: Desde tu punto de vista, ¿por qué el público tiene que ver

FZ: El producto que estamos ofreciendo se ha vuelto algo muy espléndido. Hay una energía, una vibra preciosa que se siente en el momento en que llegamos a grabar al foro o a las locaciones. Todos tienen una conexión muy hermosa. Estas historias que existen entre familias, entre el amor y el rencor, la diferencia de las clases sociales y también las tragedias que pueden vivir los personajes, es un momento de causar mucha empatía con todos los espectadores que la están presenciando. Yo creo que es muy relevante; es un proyecto que cada vez va a maravillar a toda la audiencia, conforme vaya creciendo, conforme vaya avanzando.

MD’B: ¿Qué otras cosas vienen este año en trabajo para ti?

FZ: Aun no lo sé. Ahorita estoy disfrutando todo el proceso de este gran proyecto que me tocó, pero por lo pronto, estoy optativo para realizar una obra de teatro el siguiente año con fechas de marzo a mayo, lo cual me tiene muy ilusionado porque será mi primer protagónico en teatro. Siempre un milagro cuando los proyectos ocurren.