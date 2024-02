“Ganar la Carrera de Nascar México, fue tan importante como la que gané en Nascar Cup”: Daniel Suárez

Staff/RG

El regiomontano Daniel Suárez no olvida sus raíces y después de haber ganado la “King Taco LA Batalla en el Coliseo”, dijo que para él era tan importante haberse llevado la victoria en esa competencia, como la que consiguió hace algún tiempo en NASCAR Cup.

“NASCAR México fue donde me inicié y no olvido eso, llegar acá y conseguir cosas importantes no me lo regaló nadie, creo que esto ayuda a los jóvenes pilotos mexicanos a que las cosas no les resulten tan difíciles como antes”, expresó Daniel.

Suárez puso énfasis en el trabajo que está realizando Jimmy Morales: “Ha conseguido cosas que eran difíciles de predecir, tiene a NASCAR México posicionado en lo más alto y ha logrado crear una camada de jóvenes pilotos que ya se están abriendo camino en Estados Unidos”.

“Por otra parte escuche que se está construyendo un óvalo en Acapulco y que hay interés de tener una carrera de NASCAR Cup en Ciudad de México. Para mí sería algo impagable estar en un carrera de esas frente a mis coterráneos”, manifestó.

Habló también que le gustaría tener más carreras en países latinoamericanos, porque una vez que se entiende el concepto NASCAR, se lo adopta de inmediato: “Hay muchos millones de aficionados en Latinoamérica que solamente están acostumbrados a las competencias en circuitos, pero cuando entiendan lo que son las carreras de óvalos, creo que se volverán seguidores incondicionales”.

Por último habló del crecimiento de NASCAR México y dijo que se pudo comprobar en la carrera del Coliseo con autos muy bien presentados y con un nivel de competitividad muy alto: “Por algo fueron invitados a un evento tan importante como este. Lástima de las condiciones climáticas que ocasionaron se corriera en sábado, porque de haberse desarrollado el programa de manera normal, la cantidad de seguidores latinos que viven en Estados Unidos respecto a NMS, hubiera aumentado considerablemente”.

Finalizó comentando que felicita a todos los integrantes de NASCAR México que estuvieron en el Memorial Coliseum, porque demostraron estar a la altura de eventos internacionales.