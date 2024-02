¿Vino?… Conoce cuál elegir en una cita especial por San Valentín ya sea con tu pareja o amigos

Staff/RG

El amor se respira ya en el aire y antes de que seas flechado, aquí hay datos, cifras y algunas curiosidades del 14 de febrero que seguro no sabías.

Un poco de historia. San Valentín fue un sacerdote del imperio romano del siglo III. El emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre los jóvenes, pues creía que los solteros eran mejores soldados. Al considerar que esto era injusto, San Valentín desafío al emperador, casando en secreto a parejas de enamorados hasta que fue descubierto y ejecutado el 14 de febrero del año 270. Por tal razón es considerado el patrono de los flechados por Cupido.

Sector en crecimiento. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) señaló que uno de los sectores que más proyección tiene este 14 de febrero es el de los vinos, gracias a que resultan ideales no solo para compartir en pareja, sino con amigos y hasta los solteros lo han consumido al decidir “regalarse” su botella favorita en San Valentín.

¿El vino y su relación con el “amor”? Dionisio, dios griego del vino según la mitología, conquistó a Afrodita, diosa del amor, por lo que su relación, aunque breve, fue replicada por muchas ideologías posteriores. En el siglo V a. C. Eurípides, uno de los tres poetas trágicos griegos de la antigüedad, dijo: “Donde no hay vino, no hay amor” y esta frase se extendió gracias a su obra en todo el mundo.

El vino tinto Malbec de Member’s Mark es ideal para cualquier ocasión pues está hecho 100% con uva Malbec proveniente de los viñedos en Mendoza, Argentina. Este vino presenta las mejores cualidades de esta uva como su color rubí y un aroma a mermelada de frutos del bosque y licor, con un toque muy elegante ahumado a vainilla y chocolate. Su sabor tendrá un final largo y persistente que se puede maridar con carnes rojas a la parrilla, pasta con salsa de champiñones y una variedad de quesos. Este ejemplar es ideal si vas a pasar la tarde con amigos y preparar ese clericot con el que vas a animar la mejor fiesta.

El vino blanco Member’s Mark Oppenheimer Krötenbrunnen es de origen germánico; es perfecto para todos los paladares pues tiene principalmente toques afrutados. Además, gracias a la uva Riesling; una variedad de uva blanca originaria de Alemania que se produce en climas fríos, se genera su transparencia y sus sabores afrutados y florales. Al ser un vino ligero es ideal para maridarse con pescados como el atún y el salmón, comida picante, aves y vegetales. Queda bien con ensaladas y quesos ligeros. Este ejemplar es ideal si vas a pasar la tarde con tu pareja, sírvelo en copas y brinden por el amor que llegó a sus vidas.

