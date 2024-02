Ataque ucraniano hunde buque ruso en el Mar Negro

MILENIO

El ejército de Ucrania dijo el miércoles que hundió un buque de desembarco ruso en el Mar Negro utilizando drones marítimos, una información que no ha sido confirmada por las fuerzas de Moscú.

El buque anfibio Caesar Kunikov se hundió cerca de Alupka, una ciudad en el extremo sur la península de Crimea que Moscú se anexionó en 2014, dijo el Estado Mayor de Ucrania. La embarcación tiene capacidad para una tripulación de 87 personas, añadió.

El hundimiento sería otro revés embarazoso para la flota de Rusia en el Mar Negro y un éxito significativo para Ucrania a diez días del segundo aniversario del inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022.

Ucrania ha pasado a una posición defensiva en la guerra, lastrada por la escasez de munición y personal, pero ha mantenido sus ataques desde detrás de la línea del frente, en su mayoría estática, que se extiende por mil quinientos kilómetros.

Es la segunda vez en dos semanas que las fuerzas ucranianas afirman haber hundido un buque ruso en la zona. La semana pasada, publicaron un video que, según afirmó, mostraba a drones marítimos asaltando la corbeta rusa Ivanovets, armada con misiles.

Momento del ataque:

Veni, vidi, vici.@DI_Ukraine released video of the successful strike on the russian landing ship Caesar Kunikov. pic.twitter.com/RPcpDi0Dck

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 14, 2024