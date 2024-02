Si usted era menor de edad cuando apareció en un video o imagen que se haya cargado o esté disponible en Pornhub.com una demanda colectiva puede afectar sus derechos

PRNewswire

Si usted era menor de edad cuando apareció en un video o imagen que se haya cargado o esté disponible en Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com, o XTube.com, una demanda colectiva puede afectar sus derechos

Una demanda colectiva está en trámite en el Tribunal Federal del Distrito Central de California (el “Tribunal”). La causa se conoce como Jane Doe c/ MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, bajo el nombre de Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, y 9219-1568 Quebec, Inc., bajo el nombre de MindGeek, núm. SACV 21-00338-CJC (ADSx). El Tribunal ha decidido que la causa deberá ser una demanda colectiva en nombre de una “clase” o grupo de personas. Dentro de este grupo o clase, usted podría estar incluido. A continuación, lea un resumen de sus derechos y de las opciones con las que cuenta antes del juicio que se estará llevando a cabo en agosto del año 2024.

¿De qué se trata la causa?

El demandante alega que MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, con el nombre de Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, y 9219-1568 Quebec, Inc. con el nombre de MindGeek (colectivamente, los “Demandados”) participaron sistemáticamente en empresas de tráfico sexual que implicaban a decenas de miles de niños mediante la recepción, distribución y obtención de beneficios de cantidades de material de abuso sexual infantil (“CSAM”, por sus siglas en inglés) en los sitios web Pornhub. com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com y XTube.com. Los Demandados niegan todo tipo de accionar ilegal. El Tribunal no ha decidido qué parte tiene la razón todavía. No hay dinero disponible en este momento y no hay garantía de que estará disponible en un futuro. Sin embargo, sus derechos se encuentran afectados y tiene la opción de decidir qué hacer ahora.

¿Formo parte de la clase?

El Tribunal determinó una Clase y una Subclase para California según se detalla a continuación.

Clase: Todo aquel que sea menor de 18 años y que aparezca en un video o imagen que haya sido subido o puesto a disposición para su visualización en cualquier sitio web que sea propiedad de MindGeek o esté operado por MindGeek, como Pornhub.com, Pornhubpremium. com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com y XTube.com, desde el 19 de febrero de 2011 hasta la actualidad.

Subclase para California: Los miembros de la Clase que residan en California y que fuesen menores de 18 años al momento de aparecer en un video o imagen que haya sido subido o de alguna otra forma puesto a disposición para su visualización en cualquier sitio web que sea propiedad de MindGeek o estén operados por MindGeek, como Pornhub. com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com y XTube.com, desde el 19 de febrero de 2011 hasta la actualidad.

¿Qué puedo hacer?

Puede no hacer nada o excluirse.

No hacer nada. Al no hacer nada, tiene la posibilidad de recibir algún tipo de dinero o beneficio que devenga de un juicio o acuerdo legal. No obstante, usted renuncia a cualquier derecho a demandar a los Demandados por separado sobre los mismos reclamos legales en esta demanda. Se verá afectado por el resultado de esta demanda.

Pedir la exclusión. Si un miembro de la Clase desea quedar excluido de esta demanda colectiva, puede completar y devolver el Formulario de Solicitud de Exclusión que se encuentra disponible en www.MindGeekClassActionLitigation.com. Si usted pide quedar excluido del juicio y luego recibe dinero o beneficios, no podrá compartir dichos beneficios. Pero conserva cualquier derecho a interponer una demanda por separado contra los Demandados sobre los mismos reclamos legales en esta demanda. No se verá afectado por el resultado de esta demanda. El Formulario de Solicitud de Exclusión se puede subir de forma electrónica o por correo de forma física. Los formularios que se envíen por medios virtuales se pueden adjuntar por correo

al info@MindGeekClassActionLitigation.com o subirse a través de www.MindGeekClassActionLitigation.com. Los formularios que se envíen de forma física deberán enviarse a la siguiente dirección: MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration, Exclusion Requests, P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. La fecha límite para subir los formularios de manera física o electrónica es el día 22 de abril de 2024.

El juicio.

Se espera que el juicio se lleve a cabo en agosto de 2024. El Tribunal designó al estudio de abogados Susman Godfrey L.L.P. para representar a los miembros de la Clase como abogado designado de la clase. No es necesario que asista al juicio. El abogado designado de la clase presentará la causa en nombre del Demandante y de la Clase. Los abogados de la parte demandada lo harán en su nombre. Usted o su abogado pueden asistir por cuenta propia.

¿Tiene preguntas?

Este aviso es un resumen de la demanda y de demás procedimientos legales. Puede obtener información adicional a través de www.MindGeekClassCctionLitigation.com, del número de teléfono 844-566-0107, de la dirección de correo electrónico info@MindGeekClassActionLitigation.com o por escrito dirigiéndose al administrador de la demanda colectiva MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. También puede llamar al abogado designado de la clase al 1-310-789-3100. Rogamos que no se ponga en contacto con el tribunal.