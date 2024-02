Gobernadores bloquean trabajo del gobierno federal: López Obrador

Excelsior

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay gobernadores que bloquean el trabajo del

Desde Cuernavaca, y en respuesta a la rechifla que los asistentes a un acto protocolario le dieron al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el presidente de México dijo que ha habido gobernadores que evitan coordinarse con su administración.

“Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que, en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no, en Morelos, aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc”, dijo el presidente y sin que la rechifla contra Blanco amainara.

López Obrador dio por concluidos los trabajos de reconstrucción del antiguo Palacio de Cortés, y de los murales de Diego Rivera, que ahora serán el Museo de los Pueblos de Morelos.

Blanco es un gran gobernador: López Obrador

El presidente López Obrador dijo que el Blanco es un gran gobernador de Morelos.