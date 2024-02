Accept en México se traslada a Sala Urbana

Staff/RG

La icónica banda de heavy metal alemana, ACCEPT, regresa a latinoamérica en marco de un nuevo tour que los tendrá en distintas ciudades de la región, llegando a México, el próximo 13 de mayo.

El concierto que originalmente sería en el Circo Volador ha sido trasladado a SALA URBANA (EX FORO 360), por motivos de logística ajenas a la producción. Las entradas adquiridas anteriormente son válidas.

Accept es una de las bandas más importantes del heavy metal. Desde su primer trabajo homónimo lanzado en 1979, han logrado cautivar a sus oyentes con sus potentes riffs y canciones que se han convertido, con el tiempo en verdaderos himnos del metal, como lo son “Balls to the Wall”, “Princes of the Dawn”, “Burning”, entre muchas otras.

Recordemos que para esta gira se ha confirmado que su guitarrista Phil Shouse no podrá participar en la gira latinoamericana de este año, pero que será reemplazado nada menos que con Joel Hoekstra de Whitesnake y Trans-Siberian Orchestra.

Además la banda de metal melódico Amalgama, será la encargada de abrir la jornada, un proyecto internacional fundado por Vlad “Graf” Ivoilov, al que se unió más tarde el poderoso dúa de Timo Sommers y Joey Marin De Boer (ambos Ex Delain). La banda ha lanzado 4 álbumes de estudio y numerosos sencillos, realizando diferentes conciertos en Europa, compartiendo escenario con agrupaciones de la talla de Sonata Arctica, Judas priest, Blind Guardian, Dragonforce. Wasp, UDO, Steel Panther entre muchos otros.

Venta de entradas a través de Eventrid. / www.eventrid.com.mx