Un viaje inolvidable: Las Vegas y el Súper Tazón

El Súper Tazón es un evento que trasciende las fronteras del deporte, convirtiéndose en una experiencia cultural única. Aficionados de todo el mundo se dan cita en este espectacular evento.

– La emoción del Súper Tazón 2024 llega a Las Vegas, marcando un hito histórico para el estado de Nevada. El domingo 11 de febrero, el Allegiant Stadium se convertirá en el escenario de la Super Tazón LVIII, ofreciendo a los aficionados no solo un emocionante enfrentamiento deportivo entre los equipos Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Sino también la oportunidad de sumergirse en la magia de la ciudad del entretenimiento, Despegar, empresa de viajes líder en Latinoamérica, te comparte una guía para que puedas sacar el máximo provecho de tu visita a Las Vegas durante la temporada del Súper Tazón.

Este año, el Allegiant Stadium, inspirado en autos deportivos y con un costo de 1,500 millones de dólares, acogerá el enfrentamiento que definirá al próximo equipo que levante el trofeo Vince Lombardi del cierre de temporada de la NFL. Con capacidad para 65.000 asistentes, su césped retráctil y su sistema de control de clima hacen que sea la sede perfecta para este evento tan esperado. El artista de R&B Usher será el encargado de elevar la experiencia durante el ya conocido espectáculo de medio tiempo. Con la promesa de sorpresas y la participación de famosos como Kim Kardashian, Odell Beckham Jr. y Marshawn Lynch, el espectáculo promete cautivar a la audiencia mundial.

Para aquellos que buscan enriquecer su experiencia en Las Vegas más allá del estadio, la ciudad ofrece un abanico de actividades que garantizan una visita memorable:

Visitar The MSG Sphere: Adéntrate en la innovación arquitectónica moderna con la visita a The MSG Sphere. Con una capacidad para 18.000 personas, 1.2 millones de pantallas led, lo que le permiten cambiar constantemente su aspecto y una pantalla 16k de 76 metros de altura, este microestadio ofrece experiencias inmersivas que van desde viajes espaciales hasta el fondo del mar. Una joya tecnológica que complementa la extravagancia de Las Vegas.

Visitar la Icónica Presa Hoover: A tan solo 40 minutos de la Strip de Las Vegas, la Presa Hoover se erige como una obra maestra de ingeniería. Realice un tour por su interior para apreciar su imponente estructura y disfrutar de las vistas panorámicas del Lago Mead. La opción de tours desde diferentes puntos de la ciudad facilita la exploración de esta maravilla.

Visitar el Cañón Lower Antelope: Escape de las luces brillantes de Las Vegas y sumérjase en la belleza natural de Lower Antelope Canyon y Horseshoe Bend. Con la guía experta de nativos navajos, explore formaciones rocosas únicas y disfrute de vistas impresionantes del río Colorado. Un recorrido físicamente exigente pero gratificante que ofrece una experiencia única.

”Con el Super Tazón 2024 como epicentro, Las Vegas se convierte en el destino ideal para aquellos que buscan una experiencia completa. Recuerda que Despegar cuenta con diversos paquetes y promociones para que puedas vivir la emoción de este macro evento celebrando el deporte, explorando la tecnología y maravillándote con la naturaleza del lugar”, dijo Carolina Campuzano, Gerente Sr. de Ventas y Estrategia de Despegar.

Descubre estos destinos mientras vive la pasión del Super Tazón y recuerda revisar los diferentes paquetes y promociones que existen para poder visitar increíbles lugares en todo el mundo.

Acerca de Despegar

