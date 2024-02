Analizan en la UDLAP propuestas y preocupaciones sobre el sector energético

Staff/RG

Cholula, Puebla, a 6 de febrero de 2024.- En el marco del programa ‘Elecciones en México y el mundo 2024: La democracia a prueba’, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizó una mesa de diálogo sobre el sector energético en Puebla, en el que destacados especialistas dieron sus puntos de vista y preocupaciones en dicho ámbito, como suministradores, proyectos, políticas, inversionistas y cómo hacer realidad las propuestas.

Continuando con el esfuerzo de la Universidad de las Américas Puebla por abrir el diálogo plural y público de la ciudadanía, se efectuó una mesa de análisis con la participación de especialistas, académicos, estudiantiles y la sociedad en general, a fin de contribuir al entendimiento de las complejidades que rodean al sector energético en Puebla. De tal modo que la Mtra. Rosanety Barrios, en su calidad de consultora, compartió la visión general de cuál podría ser la política energética para México del futuro, siendo uno de los puntos tratados el derecho a elegir quién debe ser el suministrador de energía; porque “si tienen ustedes la oportunidad de ir a comprar un celular de la marca que escojan y contratar el servicio con la compañía que escojan, es la misma lógica para la energía, quién debe generar el electrón es quien lo haga mejor”.

En este sentido, el Mtro. Sergio Hugo Zugasti Mattar, director general de Zugastek Wind Energy y presidente del Clúster de Energía de Puebla, señaló que para definir el proveedor de energía se necesitan reglas claras, tener tarifas transparentes y retomar el tema de las subastas, un modelo muy exitoso en distintos países; pues el hecho de que un suministrador “no tenga dinero para hacer las inversiones, puede permitir que los privados hagan esas inversiones y que se compre más barato”, agregó el también egresado de Ingeniería Mecánica de la UDLAP.

Sin embargo, para la Mtra. Karla Esther Ávila Gorzo, gerente administrativo de ILER (Impulsora Latinoamérica de Energía Renovable), no es fácil atraer inversionistas, al menos para Puebla, pues se han dado casos que la misma población en donde se colocarán los proyectos, no los quieren, complicándolo todo. “Tenemos un área de oportunidad muy grande de poder atraer más inversionistas privados, más capacidad y más educación en toda la gente que se quiera capacitar en carreras en el ramo energético, (porque) para poder surtir la demanda que tiene Puebla, se necesita importar electricidad de otros estados”, expresó.

Apoyando el concepto de áreas de oportunidad, el Mtro. Carlos Tapia, CEO de Balam Energy, puso de ejemplo el gas natural, argumentando que tan sólo en Puebla de sus 217 municipios, solamente en 60 ocupa este tipo de hidrocarburo por lo cual hay espacio suficiente para desarrollar proyectos y que el estado sea punta de lanza; a lo cual se deben crear “políticas públicas que incentiven el desarrollo de la distribución del gas natural, se lleve a donde se requiere, e incluso lo podemos llevar licuado, comprimido, a las zonas más alejadas del estado y hacer un hub bastante interesante en conjunto con el estado de Oaxaca”.

Una preocupación del Dr. Pedro Bañuelos Sánchez, profesor de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP, fue que existen distintas propuestas, pero no se dice cómo lograrlas. Por ejemplo, se pueden tener formas de generación de energía, sin embargo, no se tiene la capacidad de transmitirla toda a todo el país y probablemente no se ha pensado en eso. “Todos los gobernantes nos han venido a decir vamos a ayudar al país, vamos a hacerlo, pero nunca nos han dicho cómo”, comentó el académico.

De esta forma finalizó este evento, el cual es parte del programa ‘Elecciones en México y el mundo 2024: La democracia a prueba’. Para conocer más sobre él o tener el programa de las mesas de discusión, webinars y transmisiones en vivo que se realizarán cada martes hasta noviembre, puede visitar la página www.udlap.mx/elecciones2024/ o seguir las transmisiones a través de la página de Facebook de TVUDLAP: www.facebook.com/tvudlap/.