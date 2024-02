En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

Victoria con sabor amargo.

Dirían por ahí que quien perdió un toro y se encontró un cuerno, no perdió el toro completo.

Aquí aplica para la primera victoria del equipo de la franja que tuvo que llegar frente al hermano Mazatlán que por más dinero y jugadores que le meten no terminan por agarrar ritmo y esta derrota casi casi los condenó a pagar multa a menos que tengan una respuesta brutal en lo que resta del campeonato, lo cual francamente se ve punto menos que imposible.

Como sea, me dijeron que los dueños dejaron que se jugara a ‘navaja limpia’ el partido y casi casi empatan si no es porque el arquero mazatleco es de verdad muy malo y soltó una pelota que se encontró Santiago Ormeño casi sobre la línea final solo para empujarla, lo cual le da un poco de aire al aún equipo de Carbajal el que sea como sea, sumó de a tres y respiró hondo previo a un par de salidas francamente peligrosas, las cuales, créame, van a determinar la permanencia del DT en el banquillo.

En la empresa dueña de ambos equipos debió haber sido un triunfo de la franja con olor a azufre, imagínese usted, una victoria que al hermano o a la misma empresa le puede costar hasta 80 millones de pesos.

Qué situación tan complicada, la verdad y honestamente, al Puebla al menos se le ve estructura, la división se nota, pero se disfraza a diferencia de los mazatlecos que son un verdadero desastre y no se les ve ni pies ni cabeza.

Ro(b)a sigue haciendo de las suyas.

Quien de verdad es un verdadero ignorante y bueno para nada es nuestro villano favorito llamado Ro(b)a, quien, mostrando un total desconocimiento de la historia de la franja y sabiendo por redes sociales donde tanto le gustaba mandar a sus testaferros, de la presencia y asistencia del ex goleador de la franja Matías Alustiza quien le dio a la franja en su momento 51 goles que ayudaron en las horas bajas del equipo a mantenerlo en el máximo circuito, no fue ni para darle unos ‘pinchurrientos’ boletos para él y su familia en un estadio semi vacío, el goleador tuvo que recurrir con el arquero Manuel Fraga para que le diera boletos de los que se le obsequian a los jugadores para sus familiares y como Fraga no los iba a utilizar, pues ni a las familias de los jugadores les interesa ir, le cedió a Alustiza unos pases de platea donde el argentino fue reconocido por la escasa afición que se dio cita en el estadio dos veces mundialista y al final del encuentro y cuando la gente se le acercó al ex centro delantero para la foto y el autógrafo, este ‘troglodita’ mando a un ‘Guarro’ grandote a empujar moderadamente a Alustiza y a la gente para sacarlos del estadio y que ya no les estuvieran dando lata.

Honestamente se necesita ser muy p….. para actuar de esa manera o de plano estar muy acomplejado.

Acaso no se dan cuenta que cada vez va menos gente al estadio?

Ese maldito trato que le dan al aficionado poblano es lo que molesta y enfada al poblano en general.

De verdad este ‘Gremlin’ tiene tanto odio a los poblanos que pareciera que el equipo es el peor enemigo del aficionado camotero.

Entre cosas como esas y su sociedad oscura con la organización que maneja el estacionamiento, es por lo que la afición se encuentra totalmente divorciada de su equipo.

En fin, no hay peor ciego que quien no quiere ver.

