¿A qué hora juega México vs El Salvador? Dónde ver Premundial Femenil Sub-17

MEDIO TIEMPO

El Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf 2024 dará inicio hoy jueves en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, México. En el segundo enfrentamiento histórico entre México y El Salvador en la CWU17, ambos equipos buscarán dejar su huella en el torneo.

Así que si no quieres perderte ni un segundo de las acciones que veremos en este encuentro, aquí te dejamos todo lo que debes saber.

¿Cómo llegan?

México, uno de los tres equipos que han ganado el título de la CWU17 en 2013, buscará repetir su éxito. Aunque fueron subcampeones en 2022, el equipo ha demostrado calidad y experiencia. En la fase de eliminatorias, terminaron en primer lugar en el Grupo A, destacando la actuación de Breanna Medina, quien anotó siete goles.

Últimos resultados México Sub-17:

El Salvador, avanzando en el fútbol femenino juvenil, llega al torneo después de liderar el Grupo A en las eliminatorias. En su cuarto CWU17, intentarán mejorar su actuación en los cuartos de final de 2022.

Últimos resultados El Salvador Sub-17:

Here’s the schedule for Group B in the Concacaf Women’s U-17 Championship 🗓️ pic.twitter.com/YgHkRs2ia5

— Concacaf W (@ConcacafW) January 30, 2024