¡Arde la primaria Carmen Serdán de Huauchinango!

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – La directora de la escuela de la primaria “Carmen Serdán, Belén Aparicio Ibarra, en complicidad con el Supervisor de la Zona 142, Alberto Tianguistengo, se queda con el recurso federal del programa “La Escuela es Nuestra”, de un apoyo de 600 mil pesos los cuales serían compartidos con el turno vespertino Aquiles Serdán del mismo plantel educativo de La Mesita, acusaron padres de familia.

Bajo amenaza que corrió por los pasillos de dicha escuela la que podría ser removida la directora Elidía Vera Hernández del turno vespertino de la escuela Aquiles Serdán por su propio supervisor Alberto Tianguistengo por negarse aceptar los caprichos de la directora Belén Aparicio Ibarra todo esto ya fue a parar hasta el Ministerio Publico bajo la denuncia PGEP/EAT/FIR/HUAUCHI-I-00012024.

Según padres de familia y de quienes guardamos sus generales para evitar represalias contra sus hijos, acusan directamente a la directora del turno de la mañana Belén Aparicio Ibarra de haberse quedado los 600 mil pesos que serían repartidos al 50 y 50, ósea 300 mil pesos para la escuela Carmen Serdán del turno matutino y 300 mil pesos para la escuela primaria Aquiles Serdán del turno vespertino.

Los padres de familia denunciantes dijeron a este medio de comunicación que el recurso si bien es de mucha importancia para las dos escuelas, su edificio carece una cisterna para almacenar agua pues no tienen agua, no cuentan con baños adecuados para los niños, no tienen una cooperativa en bunas condiciones, les hacen falta cambiar butacas, pizarrones, pintura, arreglar la dirección, entre otras cosas más y el recurso se ocuparía para resolver esas carencias del turno vespertino, explicaron.

“Sin embargo, al quedarse todo el dinero la directora Belén Aparicio Ibarra, ahora hay riesgo de que algún niño (a), pueda sufrir un accidente por los trabajos que están empezados y no han sido terminados en este regreso a clase”.

La escuela primaria si bien el recurso también les hace falta, ellos tienen mejores instalaciones, cuentan con agua, tienen su cooperativa en mejores condiciones, no es justo el agandalle de la directora, sobre todo que el propio supervisor le tapa todo, al grado de amenazar a la directora del turno vespertino de cambiarla si no para este problema, el cual lo ocasionó la directora.

Piden a la Corde, Secretaria de Educación Publica del Estado y al mismo gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina su intervención y llamen al supervisor, para que explique por qué está permitiendo esos manejos del recurso federal y, de no hacerles caso amenazaron que tomarán las escuelas hasta que alguna autoridad educativa ponga orden en las escuelas primarias.