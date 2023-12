Staff/RG

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano, al ofrecer datos mensuales de la población económicamente activa, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

Derivado del desastre natural ocasionado por el huracán Otis en el estado de Guerrero, a partir del 25 de octubre de 2023 se ha postergado la captación de información en esta entidad a través de encuestas en hogares, como es el caso de la ENOE. En particular, para los datos correspondientes a noviembre de 2023 no se dispone de información de dicha entidad. Con el fin de poder comparar los resultados con otros periodos, los datos de noviembre de 2022 no consideran a la entidad de Guerrero. Sin embargo, las cifras nacionales de noviembre de 2022 se pueden consultar en los tabulados tradicionales de dicho periodo.

En noviembre de 2023 y con cifras originales, la población económicamente activa (PEA) fue de 59.8 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 61 por ciento. Dicha población fue superior en 827 mil personas a la de noviembre de 2022. La población no económicamente activa fue de 38.3 millones de personas, 234 mil personas más que en el penúltimo mes de 2022.

De la PEA, 58.2 millones de personas estuvieron ocupadas (97.3 %) durante noviembre pasado: 911 mil más que en noviembre de 2022. A su interior, las personas subocupadas —las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas— fueron 4.8 millones (8.2 % de la población ocupada), un aumento de 403 mil personas con relación al mismo mes de un año antes.

En el mes de referencia, la población desocupada fue de 1.6 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 2.7 % de la PEA. Respecto a noviembre de 2022, la población desocupada descendió en 84 mil personas y la TD fue menor en 0.2 puntos porcentuales.

En noviembre de 2023, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD subió 0.1 puntos porcentuales. La tasa de subocupación incrementó 0.2 puntos porcentuales en el mismo periodo.