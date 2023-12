¿Fricciones en la gestión de la fuerza laboral? Santa Claus y sus elfos podrían ofrecer algunas claves

Staff/RG

La gestión estratégica implica un aumento de la productividad de hasta un 15%

Las fiestas se acercan y Santa Claus ya comienza a organizar la entrega de los regalos. Millones de niños, repartidos a lo largo de miles de kilómetros alrededor del planeta, han esperado todo un año este momento. No hay margen de error.

Sin embargo, y pese a las dificultades de la tarea, Santa no falla. Y eso se debe a la gestión inteligente de sus elfos y, en ella, al uso de la tecnología. Por eso, es posible que Santa sepa algunas cosas que puedan servir para el mejor funcionamiento de las empresas.

La gestión de los elfos, una de las claves de Santa

El primer consejo que daría Santa para que las empresas estén a la altura de la temporada navideña es que él no trabaja solo. Sus elfos son una pieza crucial del reparto de los regalos, y el viejito barbudo tiene muy claro que no podría cumplir con sus tareas si no contara con el número indicado de ellos. Es lo que permite ofrecer un servicio personalizado.

Santa sabe que para que los niños sigan confiando en él y continúen esperándolo cada 25 de diciembre, debe darles un servicio excepcional. Felipe Ramos, Country manager de Shift en México coincide con esa máxima, y añade: “Los niños -o los clientes- merecen contar con una experiencia sin fricciones, y para eso la gestión de personal es un factor determinante”.

Es que ambos tienen claro que en la organización previa está el secreto: la gestión inteligente de los elfos implica siempre un aumento de la productividad. Según Ramos, en el caso del personal, su gestión estratégica implica un aumento de la productividad de hasta un 15%. ¡Imagínate lo importante que es esto para Santa!

La tecnología, una aliada esta Navidad

Otra cosa que sabe Santa es que la tecnología es una aliada. Los trineos, renos y elfos son importantes, sí. Pero ser capaz de analizar el comportamiento de los niños, dónde se encuentran y su tiempo de espera por un regalo puede hacer el trabajo aún más eficiente.

Es por eso que Ramos recomienda el uso de modelos matemáticos: “Usar la ciencia para optimizar las operaciones y con ello la atención al cliente siempre será el camino para eliminar las fricciones en el sector retail. Por ello la tecnología se convierte en aliado estratégico también para Santa”.

Elfos polifunción, tu solución

Otra recomendación de Santa tiene que ver con las tareas a asignar a sus elfos. Sabe que la forma de llegar a todos los niños con los paquetes es haciendo que, durante la temporada navideña, cada elfo asuma distintas tareas. Por lo que es útil implementar un enfoque de trabajo polifuncional. Esto implica la capacidad de los colaboradores de desempeñar más de una función dentro de la organización.

Y de vuelta la tecnología, Ramos explica que las herramientas predictivas, algunas de ellas potenciadas con Inteligencia Artificial, son útiles a la hora de activar este tipo de estrategia, así como con software de gestión y acompañamiento consultivo experto para sortear con soltura las grandes oleadas de compras.

Acerca de Shift

Shift es la empresa líder en consultoría y gestión de la fuerza laboral en Latinoamérica. Fundada en 2005, a raíz de un proyecto de investigación para la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Shift desarrolló un software para la gestión eficiente de los turnos de trabajo mismo que fue implementado en el sector retail de Chile.

Posteriormente, inició un proceso de expansión que los ha llevado a estar presentes en más de 11 mercados de América Latina como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, México, entre otros.

Actualmente cuenta con cerca de 40 clientes del sector retail, salud, consumo, manufactura y servicios, entre otros.