Corte Suprema de Colorado excluye a Trump de la boleta estatal

MILENIO

La Corte Suprema de Colorado declaró el martes al expresidente Donald Trump inelegible para la Casa Blanca bajo la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos y lo sacó de la boleta primaria presidencial del estado, estableciendo un probable enfrentamiento en el tribunal más alto del país para decidir si el favorito para la nominación republicana puede permanecer en la carrera.

La decisión de un tribunal cuyos jueces fueron nombrados todos por gobernadores demócratas marca la primera vez en la historia que la Sección 3 de la 14ª Enmienda se utiliza para descalificar a un candidato presidencial.

“La mayoría del tribunal sostiene que Trump está descalificado para ocupar el cargo de presidente en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda”, escribió el tribunal en su decisión de 4-3.

El tribunal más alto de Colorado anuló un fallo de un juez de un tribunal de distrito que determinó que Trump incitó a una insurrección por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero dijo que no se le podía excluir de la boleta porque no estaba claro que el La provisión estaba destinada a cubrir la presidencia.

El tribunal suspendió su decisión hasta el 4 de enero, o hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el caso.

“No llegamos a estas conclusiones a la ligera”, escribió la mayoría del tribunal. “Somos conscientes de la magnitud y el peso de las preguntas que ahora tenemos ante nosotros. Asimismo, somos conscientes de nuestro deber solemne de aplicar la ley, sin miedo ni favoritismo, y sin dejarnos llevar por la reacción del público a las decisiones que la ley exige que tomemos”.

Los abogados de Trump habían prometido apelar cualquier descalificación inmediatamente ante el tribunal más alto del país, que tiene la última palabra sobre asuntos constitucionales. Su campaña dijo que estaba trabajando en una respuesta al fallo.

Trump perdió Colorado por 13 puntos porcentuales en 2020 y no necesita que el estado gane las elecciones presidenciales del próximo año. Pero el peligro para el expresidente es que más tribunales y funcionarios electorales sigan el ejemplo de Colorado y excluyan a Trump de los estados en los que debe ganar.

Los funcionarios de Colorado dicen que la cuestión debe resolverse antes del 5 de enero, fecha límite para que el estado imprima sus boletas primarias presidenciales.

Se han presentado decenas de demandas a nivel nacional para descalificar a Trump bajo la Sección 3, que fue diseñada para evitar que ex confederados regresaran al gobierno después de la Guerra Civil. Excluye de su cargo a cualquiera que jure “apoyar” la Constitución y luego “participe en una insurrección o rebelión” contra ella, y se ha utilizado sólo un puñado de veces desde la década posterior a la Guerra Civil.

El caso de Colorado es el primero en el que los demandantes tuvieron éxito. Después de una audiencia de una semana en noviembre, la jueza de distrito Sarah B. Wallace concluyó que Trump efectivamente había “participado en una insurrección” al incitar el ataque del 6 de enero al Capitolio, y su fallo que lo mantuvo en la boleta fue bastante técnico.

Los abogados de Trump convencieron a Wallace de que, debido a que el lenguaje de la Sección 3 se refiere a “funcionarios de los Estados Unidos” que prestan juramento de “apoyar” la Constitución, no debe aplicarse al presidente, quien no está incluido como un “funcionario de la Estados Unidos” en otra parte del documento y cuyo juramento es “preservar, proteger y defender” la Constitución.

La disposición también dice que los cargos cubiertos incluyen senador, representante, electores del presidente y vicepresidente, y todos los demás “bajo los Estados Unidos”, pero no nombra la presidencia.

El tribunal más alto del estado no estuvo de acuerdo y se puso del lado de los abogados de seis votantes republicanos y no afiliados de Colorado que argumentaron que no tenía sentido imaginar que los redactores de la enmienda, temerosos de que los ex confederados regresaran al poder, los prohibirían ocupar cargos de bajo nivel, pero No es el más alto del país.

“Se estaría diciendo que un rebelde que tomó las armas contra el gobierno no podría ser un sheriff del condado, pero podría ser el presidente”, dijo el abogado Jason Murray en sus argumentos ante el tribunal a principios de diciembre.

Vocero de Trump responde

El portavoz de Donald Trump denunció este martes la decisión “antidemocrática” de la Corte Suprema de Colorado, que considera que el expresidente no puede presentarse a la Casa Blanca y lo descalifica para las primarias en el estado.

“La Corte Suprema de Colorado emitió esta tarde una decisión completamente errónea y rápidamente presentaremos una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y una solicitud simultánea para suspender esta decisión profundamente antidemocrática”, afirmó Steven Cheung en un comunicado.