Ahora son Nora Escamilla y Ambrosio Salgado los que le cierran el camino a Pepe Chedraui en Morena

Niega Nora Escamilla depuración de lista de aspirantes a la alcaldía por parte de Morena

Jorge Barrientos

La diputada local que aspira a la presidencia municipal capitalina, Nora Merino Escamilla, rechazó categóricamente que se haya depurado la lista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la alcaldía de Puebla.

Aseguró que únicamente son rumores que buscan desestabilizar y generar una fractura en la izquierda.

En este tenor, dijo que a nadie le sirve la teoría de las especulaciones, pues una de las reglas más importantes dentro de Morena es que deben ser 3 mujeres y 3 hombres que aparezcan como finalistas, para que sean medidos en la encuesta que permitirá elegir al respectivo candidato.

“Esa información es falsa, ese tema ya lo crucé con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ellos dejan en claro que la lista oficial se dará a conocer el 3 de enero, respectivamente”, “decir de manera rotunda que es falso, es información que he consultado con el Comité Ejecutivo Nacional, con el Comité Estatal de Morena en Puebla, también lo han hecho saber que será el día 3 de enero cuando se dé conocer la lista y, de manera lógica a lo que fue el proceso estatal, tiene que ser apegada al principio de paridad”.

Recordó que también para el 10 de marzo se debe conocer quién será el candidato de Morena, PT y PVEM a la alcaldía, se espera que haya más partidos que apoyen el tema de la coalición.

Luis Ambrosio Salgado pide piso parejo en Morena para la selección de candidatos a la alcaldía

El aspirante a la presidencia municipal de Puebla capital, José Luis Ambrosio Salgado, dijo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe garantizar piso parejo en la elección de su candidato a la alcaldía de Puebla, a fin de elegir al más alineado a la cuarta transformación e impedir una imposición.

En este tenor, destacó que el partido tiene la obligación de postular a un perfil de probada honestidad, que cumpla a cabalidad con los principios de no mentir, no robar y no traicionar, además de comprobar que no es un improvisado en el movimiento de izquierda.

Expresó que, por su parte, aparece en el Sistema de Verificación de Afiliación a Partidos en el INE y cuenta con un comprobante de validez oficial.

Explicó que la dirigencia debe ponderar “a quienes estuvimos con Andrés Manuel antes de que fuera presidente; los que luchamos en un escenario adverso, pues éramos oposición”.

“Necesitamos congruencia con los Principios Básicos del Partido; se debe valorar a las personas que tienen un Plan de Transformación”.

“Es deseable, agregó, que se valore la experiencia, el compromiso y la reputación. En lo personal, un servidor cumple con los requisitos prioritarios de no mentir, no robar y no traicionar, por tanto, solicito estar en la lista final”.