Sergio Salomón y sus circunstancias

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

No me ha sido posible entrevistarle ya como gobernador de Puebla, pero, antes de que lo fuera, en noviembre del año pasado, tuve la oportunidad de preguntarle a Sergio Salomón Céspedes Peregrina sobre la gubernatura de Puebla, ya que él era, en ese entonces, una de las “corcholatas” morenistas más adelantadas.

Cuando le pregunté del tema, durante un evento en el Museo Barroco, repito, a mediados de noviembre del 2022, esbozó una sonrisa, suspiró y contestó que estaba enfocado en su papel como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y que todavía no llegaba el momento de aspiraciones políticas.

En aquél entonces, Sergio Salomón Céspedes no pensaba, ni de lejos, que su tiempo para la gubernatura llegaría pronto, el 14 de diciembre del año pasado, cuando casi por unanimidad la Legislatura de Puebla lo eligió como gobernador sustituto: Sergio Salomón Céspedes Peregrina es elegido por el Congreso local como gobernador sustituto

Pocos meses después, en abril de 2023, en el evento por sus primeros 100 días al frente de Puebla, le recordé la plática que habíamos tenido en noviembre y me respondió “es la vida, la vida te pone en estas condiciones”: Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Julio Huerta y el evento por los primeros 100 días

SU MENSAJE POR EL PRIMER AÑO

El próximo viernes 15, Sergio Salomón dará su primer informe como gobernador de Puebla, después de recorrer incansablemente la entidad y, seguramente, detallará avances, retos, obstáculos superados y oportunidades qué transformar en el tiempo que le resta al frente del estado.

El mensaje del mandatario enfatizará algunos puntos, como los que a continuación se enlistan:

Gobierno de Puebla Celebra Transformación y Avances en Primer Año”*

>> El gobernador Sergio Salomón destaca un año de gobierno cercano, inclusivo y comprometido con la Cuarta Transformación:

Poblanas y poblanos:

Quiero comenzar compartiendo con ustedes qué es lo que impulsa a este gobierno a realizar sus acciones. En primer lugar, el amor profundo a nuestra tierra y el respeto incondicional a todas y todos los que viven en ella. En segundo lugar, la convicción de que el ejercicio del poder implica una enorme responsabilidad, pero también ofrece múltiples oportunidades para influir en la vida cotidiana de las personas, especialmente en aquellas que han vivido durante años esperando la posibilidad de alcanzar nuevos horizontes y heredar a las próximas generaciones mejores escenarios.

Es así como este gobierno que me enorgullece presidir, tiene como base fundamental el planificar estratégicamente las acciones que permitan cambiar vidas.

ADMINISTRACIÓN CERCANA A LA GENTE

Sé y tengo conciencia de que el tiempo es poco, por lo tanto, no me he permitido ningún descanso, y mucho menos algún retroceso. Juntos avanzamos todos los días, porque para edificar un gobierno presente, el primer reto que asumí fue el de estar personalmente en los barrios, comunidades y municipios, sin importar la distancia

Me propuse consolidar una administración que siempre esté cercana a la gente, así como hacer del gobierno, un ente que se involucre en la solución de las problemáticas más apremiantes, dejando un impacto a largo plazo, y en el que las niñas, niños y jóvenes se han vuelto prioridad.

Es así como este Gobierno, abraza la idea de que las instituciones deben servir al pueblo sin distinción alguna y su labor debe propiciar una vida armónica, en la que el gobierno construya las grandes obras que la sociedad necesita. Un gobierno que además desempeñe una labor política integral, asegurando que en nuestro estado prevalezcan las coincidencias sobre las diferencias. Fortaleciendo los lazos que nos unen para avanzar, y dejando de lado aquello que nos divide y frena.

Así, la transformación que vive el estado es el fruto del incansable esfuerzo de mujeres y hombres que día a día se dedican a construir una vida honesta y respetable. En Puebla, nos sumamos activamente a la ola de transformación que atraviesa el país, defendiendo con patriotismo el desafío histórico que hemos asumido. Nos comprometemos con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, considerándolos no sólo legítimos sino también necesarios.

CREO EN LA JUSTICIA PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS

Creo en la justicia, y por ello con convicción este gobierno ratifica que en sus políticas el bienestar de los más desfavorecidos es primordial, porque por el bien de la sociedad, primero los pobres. En estos 12 meses he reafirmado el compromiso personal de trabajar incansablemente para construir una sociedad donde la equidad y justicia sean más que ideales, convirtiéndolos en una realidad palpable para cada persona.

Estoy plenamente convencido que, si continuamos trabajando juntos, podemos lograr cada día mejores resultados, unidos por un bien superior que es nuestro amado estado, el lugar que llamamos hogar.

En esta unidad, las familias desempeñan un papel fundamental, por ello, en este gobierno, insistimos en que cada logro, cada avance alcanzado, se destine en beneficio de ellas. Reconocemos que la alianza con este núcleo primario de la sociedad es crucial para seguir avanzando en el camino de acelerar a Puebla y consolidar su liderazgo regional.

Aspiro y trabajo para que nuestro estado continúe siendo reconocido como una entidad generadora de empleos, líder en diversas industrias, y un imán para la atracción de inversión, turismo y bienestar en todas sus formas.

DESARROLLO Y GENERACIÓN DE EMPLEOS

A lo largo del año 2023, esta administración tuvo encuentros significativos con todos los sectores de la sociedad, nadie se ha quedado afuera; mantenemos una puerta abierta a cada poblano y poblana. Somos un gobierno presente que comprende las necesidades y aspiraciones de su gente, un gobierno que trasciende cualquier barrera, para asegurar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Hemos emprendido acciones concretas para fortalecer tanto las áreas urbanas como las zonas más alejadas de nuestro estado, buscando el bienestar constante y sostenido de las personas y el desarrollo continuo. Con la incorporación de la visión de este gobierno presente en los instrumentos de planeación estratégica, consolidamos el compromiso para asegurar resultados significativos.

Con plena responsabilidad, tengo el honor de presentar ante la ciudadanía mi Primer Informe el próximo 14 de diciembre, en el, reafirmo el compromiso con la honestidad y la transparencia como principios fundamentales que guían cada acción de este gobierno.

Este Informe respalda la firme convicción de que cada esfuerzo desplegado ha sido una contribución significativa para mejorar el porvenir de las generaciones actuales y venideras. Sociedad y gobierno, seguiremos forjando un destino más sólido para Puebla, que engrandezca aún más a nuestro país, marcado por la congruencia con una auténtica visión de transformación.