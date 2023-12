Claudia Rivera, la inesperada, sorpresiva rival de Pepe Chedraui en Morena

DEBATE

Cuando todo apuntaba que Pepe Chedraui – ex dirigente y ex diputado del PRI y amigo cercano del ex presidente Enrique Peña Nieto- tenía en la bolsa la candidatura de Morena por Puebla capital, de manera inesperada, sorpresiva le surgió una ÚNICA rival que, tal vez, se la podría arrebatar: Claudia Rivera Vivanco.

Hasta el 10 de noviembre pasado, cuando Alejandro Armenta Mier obtuvo la futura candidatura de la 4T al gobierno de Puebla, en el equipo de Rivera Vivanco se señalaba que la ex presidenta municipal no buscaría repetir en esa candidatura y tampoco la segunda posición en el Senado ni diputación federal o local.

La ex edila habría dicho a sus allegados “que todo o nada” y que, si no era candidata al gobierno, se dedicaría a fortalecer sus bases y las de 4T en todo el estado, luego de quedar como finalista en la disputa interna por la postulación principal: Alejandro Armenta y Claudia Rivera, los mejores posicionados de Morena en Puebla

Pero el pasado 28 de noviembre la propia ex presidenta municipal de la capital confirmó su registro tanto a la alcaldía como al senado y, con ello, se convirtió en –prácticamente- la ÚNICA que le disputa a Pepe Chedraui la postulación. Aunque algunos digan que ella puede ir por la senaduría, lo cierto es que la 2da fórmula (la primera es Nacho Mier) le toca al PT y Liz Sánchez es la carta fuerte del partido de Alberto Anaya:Un proceso claro, transparente y con respeto a los aliados, exige Liz Sánchez a Morena y la 4T

FUERZA EN EL CEN Y ARRAIGO VERDADERO EN LA 4T

Las cartas de Pepe Chedraui para que Morena y la 4T le den la postulación son un presunto buen posicionamiento en Puebla capital, el que nunca ha protagonizado escándalos en el sector público y, principalmente, su poderío financiero y el hecho de ser pariente político del hombre más rico de México, Carlos Slim, que –como todos sabemos – es muy cercano a AMLO: Carlos Slim tiene voluntad de ayudar en rehabilitación de Línea 12: AMLO

Y, quizás, no sean malas credenciales, pero Rivera Vivanco también tiene las suyas, como lo demostró en el 2018 y 2021, cuando ganó la misma postulación que busca ahora: La ex edila cuenta con muy buenas relaciones con los dirigentes nacionales morenistas, ya que es de la cantera guinda, además de su trabajo en colonias populares y juntas auxiliares: Rivera Vivanco presume que se toma un cafecito con Mario Delgado…a la hora de la marcha en Puebla por la 4T

Además, al interior del grupo político de la ex presidenta municipal, se enfatiza que, mientras Pepe Chedraui fue diputado local plurinominal, ella ya ganó Puebla capital, aunque después la perdió. En ese sentido, reina cierto optimismo de que, si le dan la candidatura para 2024, el resultado sería diferente al del 2021, porque hace 2 años –dicen- todo el aparato de Miguel Barbosa se volcó en su contra, lo que no ocurrirá en esta ocasión, porque la lealtad del gobernador Sergio Salomón Céspedes a la 4T y, especialmente, a AMLO y Claudia Sheinbaum está fuera de cualquier duda.

Incluso, el género podría jugar a favor de la ex munícipe, debido a que la candidatura a gobernador fue para un hombre y, si la 4T realmente busca equidad entre los sexos- lo lógico sería que la postulación en la capital de la entidad sea una mujer, principalmente para alguien de cantera morenista:Claudia Rivera confirmó inscripción a la presidencia municipal de Puebla y el senado

Lo que queda claro es que entre Rivera Vivanco y Pepe Chedraui se definirá la candidatura morenista en Puebla capital y que los demás registros –Rodrigo Abdala, Gabriel Biestro, etc- solo se anotaron, para que les den “algo”; es decir, una diputación plurinominal federal o local, según les apoyen sus contactos nacionales.

CARLOS PEREDO, UN PESO COMPLETO POR LA DIPUTACIÓN EN TEZIUTLÁN

El domingo pasado 26 de noviembre, el coordinador de la 4T en Puebla y próximo candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, encabezó un nutrido evento en Teziutlán, donde reforzó la estructura partidista respaldado por el presidente municipal, Carlos Peredo Grau: Alejandro Armenta será gobernador de Puebla por voluntad popular: Carlos Peredo

El evento desmintió –de un plumazo- los rumores hechos circular por los adversarios políticos de Carlos Peredo, quienes auguraban y festejaban que el munícipe, según ellos, estaba fuera de la baraja morenista por alguna postulación en 2024. Lo cierto es que el propio edil confirmó a un medio informativo regional su inscripción en la contienda interna por una diputación.

De obtener la postulación –eso solamente lo definirán los órganos y procedimientos del partido – la 4T contaría con un candidato fuerte, ganador, sólido, conocido en Teziutlán y toda la región, donde ha consolidado un liderazgo fuerte, como lo demuestran las ocasiones en que ha alcanzado la presidencia municipal gracias a los VOTOS de la gente.

Porque, aunque sea perogrullada, NO SE GANAN MUNICIPIOS, el ESTADO ni el PAÍS POR LA VÍA PLURINOMINAL y Alejandro Armenta lo sabe, porque él NUNCA ha ocupado una posición de representación proporcional y tampoco lo ha hecho el edil de Teziutlán, que ha triunfado en la calle, en las urnas, donde Peredo Grau ha vencido en múltiples ocasiones a sus adversarios políticos, que los tiene, como era de esperarse, al haberse convertido –desde hace varios años – en el personaje público más importante y conocido en la sierra Nororiental: Carlos Peredo Grau y Eduardo Rivera…del infierno al paraíso