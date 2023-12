Sheinbaum y Delgado critican imposición del Congreso de NL al no permitir aspiraciones de Samuel García

Excelsior

La virtual candidata presidencial de Morena por la presidencia, Claudia Sheinbaum, criticó que el congreso de Nuevo León no le permitió al precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dejar de gobernador interino a una persona de su equipo.

“Más allá de estar de acuerdo o no que Samuel haya en su momento dejado la gubernatura para irse de precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, a mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento”, consideró.

Durante su visita a Zinacantepec, Estado de México, la precandidata presidencial fue cuestionada sobre la situación del emecista, a lo que respondió que cuando compitió para ser jefa de gobierno y dejar la alcaldía de Tlalpan el gobierno en turno no le impidió esa posibilidad aun siendo oposición.

“Había civilidad política más allá de que estuviéramos en contra del gobierno que gobernaba en aquel momento, y me permitieron que se quedara en Tlalpan una persona que era de mi equipo”, argumentó.

En el mismo sentido, la doctora Sheinbaum Pardo expuso cuando dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el entonces secretario de Gobierno, Martí Batres, asumió el cargo por ser parte del movimiento que la mayoría de los capitalinos votó.