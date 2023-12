Dueña del local clausurado de pescados deberá pagar multa de 40 mil pesos: Rivera Pérez

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez advirtió que seguirán los operativos en locales de pescados y mariscos en la calle 16 poniente y 3 norte y que la dueña del local que fue clausurado tendrá que pagar una multa de 40 mil pesos.

En entrevista, rechazó la versión de que el ayuntamiento ya no emite licencia de funcionamiento para este tipo de giro, pues el argumento de la locataria en no contar con la documentación fue que es nuevo el negocio y, al realizar el trámite, le respondieron que ya no expedían este tipo de licencias.

Refirió que estos operativos no son con el objetivo de recaudar, sino de que exista un orden en la ciudad.