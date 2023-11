Alejandro Armenta llama a la unidad en Morena 

Jorge Barrientos

El virtual candidato a la gubernatura de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta Mier, llamó a los militantes y simpatizantes del resto de las fuerzas políticas a la unidad y sumarse a la construcción del “segundo piso de la cuarta transformación”.

Destacó que los poblanos lo conocen, reconoció que cualquier campaña de difamación que pueda surgir es parte de una “estrategia”, reiteró que, pese a ese tipo de prácticas, él no va a caer en descalificaciones hacia nadie.

“Los poblanos me conocen, yo camino en las calles, entiendo que es parte de una estrategia, mi tarea va con fundamento a la verdad, no voy atacar a nadie, no voy a señalar a nadie, no voy a descalificar a nadie”.

En entrevista posterior a su visita a la catedral de Puebla, dijo que acudió a la misa oficiada por el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, para dar gracias a Dios por haber ganado la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Transformación.

Apuntó que, después de los resultados de las encuestas y resultó el vencedor, sostuvo una reunión con los seis aspirantes restantes ,en la que se comprometió a que “no habrá ningún tipo de exclusión” y buscará abrir los espacios de participación a todos los sectores sociales.