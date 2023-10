Día mundial contra el cáncer de mama

Staff/RG

Tócate, Cuídate, Sálvate

El cáncer de mama es el segundo cáncer más común entre las mujeres en el mundo.

En 2022 en México la tasa de mortalidad por este mal fue de 18 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, según reportes del INEGI.

Los estados con mayores casos fueron: Colima (26.94), Tamaulipas (24.49), Sonora (23.59), Chihuahua (23.07) y Ciudad de México (22.73). Veracruz se ubica en el lugar 14 con 18.9%.

Especialistas en ginecología, oncología y psicología explican la importancia de la prevención, cuidados y tratamientos de esta afección.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la principal causa de muerte en mujeres en el mundo, con un registro de 685 mil en el último año, de las cuales 100 mil muertes corresponden a América Latina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras en México la tasa de mortalidad, el último año, fue de 18 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con el propósito de reducir estas cifras, crear conciencia y sensibilización sobre esta afección, a través de la detección temprana y diagnóstico oportuno, diferentes organizaciones médicas y sociales en México y el mundo, promueven campañas informativas durante octubre para conmemorar el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama.

La OMS asegura que, si bien las cifras han disminuido en los últimos años, el objetivo es reducir la mortalidad mundial en un 2.5% por año, evitando así 2.5 millones de muertes prematuras por cáncer de mama entre 2020 y 2040 en mujeres menores de 70 años.

LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE PARA UNA MUJER

El cáncer de mama, que es el crecimiento acelerado y anormal de las células de la glándula mamaria con la capacidad de diseminar a tejidos vecinos o tejidos distantes conocido como metástasis, representa un problema de salud para las mujeres del país y de Veracruz, entidad que se ubica en el lugar 14 en la lista de los estados con más casos, según el INEGI.

Por lo anterior el Dr. Miguel Arano Acua, ginecólogo del Hospital D´María, destaca la relevancia de que las mujeres visiten de manera periódica al especialista a partir de la adolescencia o al inicio de la vida sexual, el embarazo o la menopausia o bien cuando exista alguna alteración menstrual o anatómica como bultos en vientre, senos o genitales para la detección oportuna de ciertos padecimientos femeninos o algunos tipos de cáncer.

El especialista señala que el cáncer de mama se puede detectar desde la autoexploración, la que es recomendable realizar cada mes a partir de los 25 años. Si se detectan cambios físicos o la presencia de bolitas anormales, cambios en la coloración de la piel, o el tamaño de las mamas, secreciones por el pezón que no se asocian a la lactancia, se debe acudir al ginecólogo, quien complementará con ultrasonido y/ o mastografía, así como la toma de muestras llamadas biopsias, para dar un diagnóstico positivo o negativo.

El Dr. Arano Acua, señala que no todos los bultos en la mama significan cáncer. Hay múltiples enfermedades de la mama que son benignas como el caso de los quistes o los fibroadenomas. Explica que las glándulas mamarias tienen pequeñas bolitas de forma natural porque lo que se debe tener cuidado al diferenciarlas.

ESTUDIOS CONFIABLES Y FACTORES DE RIESGO

Los estudios específicos como mastografía deben realizarse cada dos años después de los 40 años y cada año a partir de los 50 años, pero en el caso de tener antecedentes familiares con este tipo de cáncer se puede indicar la mastografía desde los 35 años y aclara que este cáncer puede presentarse aún sin tener antecedentes.

Asegura que la mastografía es un estudio confiable hasta en un 87 a 99%; sin embargo, depende mucho de la densidad de las mamas, en senos grandes disminuye esa confiabilidad por el abundante tejido glandular, es por ello que el diagnóstico se complementa con ultrasonido.

El especialista del Hospital D´María comenta que estadísticamente cerca del 10% de este tipo de cáncer es hereditario y el resto (90%) se deben a una mutación o cambio que predispone a las mujeres a padecerlo. Otros factores de riesgo son el tabaquismo, sedentarismo, consumo de alcohol, exposición a radiación, exposición excesiva a estrógenos, obesidad, edad avanzada del primer parto, menstruación a temprana edad y no haber tenido hijos.

Expresa que tener un factor de riesgo no significa que se tendrá este tipo de cáncer, que por lo general se diagnostica en mayores de 50 años, pero no excluye a jóvenes. También menciona que la mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos aparte del sexo y la edad.

SEÑALES DE ALERTA Y PREVENCIÓN

El ginecólogo explica que desafortunadamente en la mayoría de los casos de cáncer de mama, la detección se realiza cuando los síntomas son evidentes.

Recalca la importancia de realizarse estudios de manera periódica con la finalidad de una detección oportuna para evitar desenlaces fatales. “Los estudios nos ayudan a diagnosticar el cáncer en etapas iniciales, así se otorga el tratamiento oportuno y se evita una progresión de la enfermedad, que afecta a 1 de cada 10 pacientes mayores de 50 años, atendidas en consulta particular y pública”.

El Dr. Miguel Arano resalta que una paciente diagnosticada con cáncer de mama debe ser tratada por el oncólogo, quien decide el tratamiento dependiendo de la etapa en que se encuentre el cáncer. “Sin embargo el manejo debe ser integral, ya que realizar un diagnóstico de esta índole implica otorgar tratamiento desde el estado emocional hasta curativo, por lo cual se debe tener un manejo multidisciplinario: ginecólogo, oncólogo quirúrgico, oncólogo médico, ginecólogo oncólogo, psicólogo, rehabilitadores, neurólogos y enfermeras”.

La prevención es importante, por ello explorar las glándulas mamarias y acudir regularmente al ginecólogo pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer, concluye el especialista.

IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO. UN DÍA A LA VEZ

Un fuerte golpe emocional es lo que recibe una paciente tras ser diagnosticada con cáncer de mama, por lo que es importante y necesario que lleve el tratamiento médico acompañada de un apoyo psicológico que contribuya a su recuperación física.

“Generalmente se experimentan emociones alarmantes y con un marcado decaimiento emocional. Hay excepciones donde se despierta una emoción de coraje y de enfrentamiento a la enfermedad para combatirla, pero desafortunadamente el promedio que responde así es mínimo. La mayoría de los pacientes reaccionan con desaliento emocional”, explica la Dra. Verónica Vargas González, especialista en psicología.

“Afrontar emocionalmente este proceso es muy difícil para las pacientes, algunas se apoyan sentimentalmente, psicológicamente y otras espiritualmente”.

La especialista del Hospital D´María destaca que lo más recomendable es el acompañamiento psicoterapéutico ya que lo que más se desajusta en estos casos es la autoestima (y todos los conceptos que la conforman).

El apoyo familiar y de amistades es primordial durante este proceso. “Durante el tratamiento del cáncer de mama, recibir las muestras de solidaridad, cariño y empatía ya sea de la familia o de la pareja, ayudará a mantener el equilibrio psicoemocional de la misma. Sin embargo, las reacciones pueden ser variadas y en ocasiones no esperadas. Por parte de la familia o la pareja, en su caso”.

“Debemos de tener en cuenta que los temperamentos son los que nos impulsan a reaccionar de una manera o de otra. Por lo tanto, puede haber afectación impactante y provocar hasta el abandono de la paciente o bien la reacción puede ser de empatía y solidaridad, cariño y cuidados, logrando así que la convivencia amorosa y/o positiva sea parte del tratamiento para lograr la recuperación de la salud emocional y coadyuvar al bienestar físico”.

La especialista recuerda a las pacientes que ellas no son las responsables de dicho diagnóstico por lo tanto deben de mantener, lo más que se pueda, la calma y recordarles la extremadamente valiosa frase que ayuda en estos casos: “Un día a la vez”, no vivir en el futuro, sino en el presente. Reitera que” Al cuidar la mente podremos avanzar en la recuperación fisiológica”.

EL TRATAMIENTO

Este tipo de cáncer se divide en cuatro etapas clínicas, según el tamaño y localización del cáncer. En la etapa 1 el tumor es de 2 cm o menos de ancho y en la etapa 4 el tumor crece hacia la pared toráxica o la piel, invadiéndolos, enfermedad metastásica, explica el oncólogo Eduardo Cantarell.

Los tratamientos dependerán del tipo y etapa del cáncer de la paciente y puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y terapias dirigidas. Con respecto a si todas las etapas son curables, el médico del Hospital D´María menciona: “En oncología nos basamos en las estadísticas a cinco años de sobrevida, localizado 98%, corregionalmente avanzado 85% y avanzado 30%. Lo ideal es dar tratamiento en cuanto se diagnostica, dependiendo de la etapa, de esto dependerá si es posible erradicarlo o no, en caso de enfermedad avanzada no se erradica, solo se controla. En etapas tempranas con cirugía de mama puede ser curativo”.

Algunos de los tratamientos contra el cáncer de mama son:

Tumorectomía. Se extrae el tumor y conservar la mama. En el caso de tumores más grandes quizás hagan quimioterapia antes de la cirugía para reducir el tumor y poderlo extraer.

Mastectomía. Se extrae todo el tejido mamario.

Radioterapia. Para destruir las células cancerosas. El tratamiento puede durar de tres días a seis semanas.

Quimioterapia. Utiliza medicamentos para destruir células que crecen rápidamente. “Está indicada con factores de riesgo como tamaño del tumor, presencia de metástasis ganglionares o a distancia. El beneficio podría contribuir a la curación del paciente”, señala el Dr. Cantarell.

El especialista menciona que mientras la paciente se encuentre en tratamiento debe tener ciertos cuidados. “Si esté en quimioterapia no debe comer irritantes y los alimentos que ingiera deben estar bien cocidos. Si se encuentran en radioterapia deberá protegerse del sol pues pueden manifestar mayores síntomas cutáneos”.

El oncólogo destaca que este tipo de diagnóstico causa miedo a las pacientes; sin embargo, hay que hacerle ver que existen diferentes tratamientos que pueden contribuir a erradicarlo, dependiendo del estadio clínico en el que se encuentre.

Los especialistas en oncología, ginecología y psicología coinciden en que la detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las mujeres con cáncer de mama logren mejores resultados de salud.

Cabe recordar que conmemorar este día significa recordarles a las mujeres, quienes padecen este mal, que no están solas.

PARA SABER

Por iniciativa de la OMS, el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En 1986 se conmemoró por primera vez.

En 1991 la cinta rosa se convirtió en un símbolo internacional.

Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama son biológicos, ambientales, historia reproductiva y estilos de vida.

Autoexploración, ultrasonido mamario y mastografía, herramientas básicas para la detección.

La mastografía ayuda a detectar el cáncer en etapa temprana.

El cáncer de mama precoz generalmente no causa síntomas.

RECOMENDACIONES

Autoexplorarse a partir de los 25 años.

Visitas periódicas al ginecólogo.

Someterse a una mastografía cada dos años a partir de los 40 años.

EN CIFRAS