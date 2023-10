Delfina Gómez llama a seguir trabajando por los derechos de las mujeres rurales

EL VALLE

Nextlalpan, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, donde hizo un llamado a seguir trabajando para que sus derechos sean respetados y se reconozca su labor en el campo.

“Las mujeres campesinas nos demuestran día con día de qué están hechas y nos dan una enseñanza tan grande que debemos reconocer y reflexionar, principalmente hoy en el Día Internacional de las #MujeresRurales”, informó en sus redes sociales.

En el evento realizado en Nextlalpan, la gobernadora reconoció que estas mujeres no solamente son productoras o campesinas, si no también artesanas y madres de familia. “También son mujeres que producen no solamente lo que es la cosecha, sino también producen algo muy importante que son a sus hijos, que son la semilla más valiosa que podemos tener en la educación de nuestros hijos”, expresó.

Destacó que su gobierno es de y para las mujeres, por lo que regresa a este municipio para cumplir con lo establecido en la campaña. “Hoy vengo no solamente a hacer la conmemoración del festejo, si no también vengo a decirles que nos ponemos a sus órdenes todos los que integramos el gabinete y también decirles que reafirmamos cada uno de los compromisos que adquirimos aquí en Nextlalpan.

En campaña yo les dije que volveríamos y aquí estamos, cumpliendo ese primer compromiso, pero todavía faltan más compromisos por dar respuesta.

Señaló sentirse contenta en este día Internacional de la Mujer Rural por poder estar con ustedes mujeres trabajadoras, heroínas que conocen el trabajo duro y que han demostrado con esfuerzo y con amor, cuánto las mujeres pueden aportar al desarrollo del país.

Por tal motivo, instruyó a las Secretarías estatales relacionadas con mejorar el bienestar de las mujeres del campo a detonar su desarrollo de forma integral y atender las necesidades más apremiantes que enfrentan.

De igual manera, instruyó a todas las Secretarías a reforzar el apoyo para las mujeres del campo y rurales.

Resaltó que a sólo un mes de iniciar su administración, su administración analiza las peticiones recibidas en campaña, centradas en resolver cuestiones críticas en el sector rural, como atender la violencia de género, el abasto de agua o más apoyos agrícolas.

Para conseguirlo, anunció que las y los integrantes del Gabinete estatal visitarán todas las regiones del estado, donde harán un diagnóstico de las necesidades más sentidas de la ciudadanía.

A las más de 2 mil 500 mujeres de comunidades rurales, reunidas en el Estadio municipal Carlos Mercenario Carbajal, les anticipó que en próximas fechas iniciará un programa de bacheo para mejorar las vialidades en la entidad, además de que su administración mejorará los hospitales ya existentes para ofrecer mejores servicios de salud a la población, entre otras acciones.

Acompañada por las Secretarias del Gabinete legal, la Gobernadora compartió que la actual administración respaldará a las mexiquenses para que sean líderes en sus comunidades y aseguró que un paso importante en este objetivo es erradicar la violencia de la que han sido objeto, por lo que pidió que aquellas que sean víctimas de cualquier tipo de violencia denuncien estos actos, ya que así lograrán alcanzar más alternativas de desarrollo y una mejor vida.

En este evento, la Gobernadora recibió de manos de José Merced Mejía Muñoz, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, las semillas de una nueva variedad de Dalia, denominada “Colibrí”, y que fue desarrollada para fomentar el cultivo de esta especie en todo el estado.

Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, destacó la importancia de trabajar por las mujeres rurales, quienes son las que siembran la tierra, además de cuidar del medio ambiente y la biodiversidad.

Por su parte, Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres, puntualizó que el plan de trabajo de la Gobernadora Delfina Gómez privilegia la atención de las mujeres, y recalcó que ellas son el eje central de la política social, especialmente, aquellas que viven en comunidades rurales, pues son quienes más barreras tienen que superar para salir adelante.

En su oportunidad, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, detalló que las mujeres rurales representan cerca de 14 por ciento de la población de la entidad, y subrayó la importancia que tienen al participar en actividades de agricultura, ganadería, acuicultura y artesanales, sin embargo, señaló que no disponen del mismo acceso a créditos, a insumos o a servicios públicos como educación o asistencia sanitaria.

También acompañaron a la Gobernadora las Secretarias de su Gabinete: Paulina Moreno García, de Finanzas; Macarena Montoya Olvera, de Salud; Laura González Hernández, de Desarrollo Económico; Nelly Carrasco Godínez, de Cultura y Turismo; Hilda Salazar Gil, de la Contraloría; Alhely Rubio Arronis, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como Trinidad Franco Arpero, titular de la Oficialía Mayor.

Además de Myrna García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem); Patricia Reyes Garduño, productora de maíz palomero de la comunidad de San Antonio de las Huertas, en San Felipe del Progreso; servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno y representantes de las mujeres del campo de la entidad.