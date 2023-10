FOTOS: Marcan casas de judíos con la estrella de David en calles de Alemania

Excelsior

Desde el jueves, desconocidos han estado pintando estrellas de David en diversas casas en Berlín, la capital de Alemania, de acuerdo con reporteros del tabloide alemán Bild y el diario regional Tagesspiegel. La policía de Berlín confirmó que la Policía de Seguridad del Estado está investigando el caso por sospecha de incitación al odio.

La reportera del Bild, Antonia Yamin, informó y llamó a la policía sobre una de las pintas en el barrio de Prenzlauer Berg, pero sólo recibió la respuesta de que debían denunciarlo online. Además dijo que le aconsejaron “que quitara la estrella de David porque dejarla en la puerta podría provocar más reacciones”, afirmó.

“Anoche se pintó una estrella de David delante de un edificio en Prenzlauberg. Hablé con el residente judío. Cuando vi esto, llamé a la Policía de Berlín […] Me recomendaron que quitara la estrella de David porque ponerla en la puerta podría provocar más reacciones. Hoy no iré a la sinagoga y no hablaré hebreo en la calle”, dijo la reportera.